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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳນຽບຫ້າແຈ ອະນຸມັດ ການສວນສະໜາມ ຂອງ ພວກທະຫານ ໂດຍບໍ່ມີ ລົດຫຸ້ມເກາະ

ນາຍພົນນໍແມນ ຊວດສກັອຟ ແລະປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານຈອດ H.W. ບຸຊ ເບິ່ງການເດີນສວນສະໜາມ ທີ່ໄດ້ຮັບ ໄຊຊະນະ ຈາກສົງຄາມ ພາຍຸ ທະເລຊາຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 1991.

ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ກຳລັງ​ວາງ​ແຜນ​ ທີ່ຈະຈັດການເດີນ​ສວນສະໜາມ ທາງ
​ທະຫານ ທີ່​ຮ້ອງ​ຂໍ​ ໂດຍ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ໃນ​ທ້າຍ​ປີ​ນີ້ ​
ແຕ່ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ​ຈະ​ບໍ່​ຮວມ​ທັງ​ພວກ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ ທີ່​ອາດ​ຈະທຳ
ລາຍຖະໜົນ​ຫົນທາງ​ ໃນນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ໄດ້​ຮ້ອງຂໍ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈສຶກສາເບິ່ງຄວາມ​ເປັນ​
ໄປ​ໄດ້​ ກ່ຽວກັບການຈັດ ການ​ເດີນ​ສວນ​ສະ​ໜາມຂອງພວກ​ທະຫານ ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນ
ຫຼວງ​ຂອງສະຫະລັດ ​ໃນ​ວັນທີ 11 ພະຈິກ ຊຶ່ງ​ເປັນວັນ​ນັກລົບເກົ່າ.

​ບັນທຶກຂອງ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ​ທີ່ເປີດເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເດີນ​ສວນສະ
ໜາມ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດ້ວຍ "ອົງປະກອບຂະໜາດໃຫຍ່ທາງອາກາດ" ຊຶ່ງ ໝາຍຄວາມ
​ວ່າ ຈະ​ມີ​ເຮືອບິນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງ.

ບັນທຶກດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າ​ວ່າ “ຮວມທັງ​ລົດ ​ທີ່​ມີ​ຕີນ​ຢາງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່ມີການພິຈາລະນາ
ເລື່ອງ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ​ຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ​ໃນ
ທ້ອງ​ຖິ່ນ.”

​ບັນທຶກສະບັບນີ້​ໄດ້​ຂຽນຂຶ້ນໂດຍ​ຫ້ອງການ​ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ
ທ່ານຈິ​ມ ​ແມັຕຕິ​ສ ​ເພື່ອເປັນ​ຄຳແນະນຳໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້​ແກ່ ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມຂອງກອງ​ທັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້​ຈັດການ​ເດີນ​ສວນ​ສະໜາມນັ້ນ.

ຄຳ​ແນະນຳ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເດີີນ​ສວນ​ສະໜາ​ມຄວນ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່ “ການປະກອບສ່ວນ
​ຂອງ​ພວກນັກລົບເກົ່າ​ສະຫະລັດ ໃນຕະຫຼອດ​ປະຫວັດສາດ” ​ເລີ້ມຈາກ​ສົງຄາມ​ປະຕິ
ວັດເພື່ອ​ເອກ​ກະລາດ​ອາ​ເມຣິກັນແລະ​ຄວນ​ຮວມ​ທັງ​ບັນດາ​ນັກລົບ ທີ່ໃສ່ເຄື່ອງແບບ​
ໃນ​ແຕ່​ລະສະ​ໄໝ. ຄຳແນະນຳນີ້ຍັງກ່າວ​ວ່າ ຝູງ​ບິນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນຕອນທ້າຍຂອງ​ການ
ເດີນ​ສວນສະໜາມນັ້ນ ຄວນ​ຮວມ​ທັງ “​ເຮືອບິນ​ສະ​ໄໝ​ເກົ່າ ​ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.”

ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເດີນສວນສະໜາ​ມ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເລີ້ິມຈາກ​ທຳນຽບຂາວ​ໄປ​ສູ່່​ຕຶກລັດຖະສະພາ​ສະຫະລັດ ​ຄວນ​ຈະ “​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ຄຸນຄ່າ​ຂອງ​ອິດສະຫຼະ ພາບ.”

ວັນພັກນັກລົບເກົ່າທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ປີ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ບັງ​ເອີນ​ມີຂຶ້ນພ້ອມ​ກັນ​ກັບການສະຫຼອງ ​ວັນ​
ຄົບຮອບ 100 ປີ ​ໃນການ​ສິ້ນ​ສຸດລົງຂອງ​ສົງຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 1.

ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານທ່ານ ​ເອັມມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກຣົງ ​ (ຂວາ) ແລະປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກຳລັງເບິ່ງເຮືອບິນ ບິນຜ່ານການເດີນສວນສະໜາມ ວັນຊາດຝຣັ່ງ ທີນະຄອນປາຣີ ທີ 14 ກໍລະກົດ 2017.
ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານທ່ານ ​ເອັມມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກຣົງ ​ (ຂວາ) ແລະປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກຳລັງເບິ່ງເຮືອບິນ ບິນຜ່ານການເດີນສວນສະໜາມ ວັນຊາດຝຣັ່ງ ທີນະຄອນປາຣີ ທີ 14 ກໍລະກົດ 2017.

ຄວາມ​ໄຝ່ຝັນໃນການຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເດີນ​ສວນ​ສະໝາ​ມຂອງກອງທັບໄດ້​ເລີ້ມຂຶ້ນຫລັງ
​ຈາກ​ປະທານາທິບໍດີ ​ທຣໍາ ​ໄດ້ໄປ​ຮ່ວມ​ພິທີສວນສະໜາມ ໃນວັນ​ຊາດ​ຂອງ ຝຣັ່ງ ​ທີ່ີ
ນະຄອນຫຼວງ​ປາຣີ ໃນວັນ​ທີ 14 ​ເດືອນ​ກໍລະ​ກົດ ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ເວລາ​ທ່ານ ​ແລະ​ສະ​ຕີ​ໝາຍ
​ເລກ​ນຶ່ງ ທ່ານ​ນາງ​ເມ​ລາ​ເນຍ ທຣໍາໄດ້ເປັນ​ແຂກ​ຂອງ​ປະທານາ ທິບໍດີ​ຝຮັ່ງ ທ່ານ ​ເອັມ
ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກຣົງ ​ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ທ່ານນາງ ບຣິຈິ​ສຕ໌.

ການ​ເດີນ​ສວນສະໜາມ​ຂອງກອງທັບ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະ​ລັດ ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວແມ່ນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ
ກັນ. ​ໃນ​ປີ 1991 ກອງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ເດີນ​ສວນສະໜາມ​ຜ່ານ​ນະຄອນຫຼວງ​
ວໍຊິງຕັ​ນ ​ເພື່ອສະເຫລີມ​ສະຫຼອງ​ການ​ຂັບ​ໄລ່​ກຳລັງ​ອີຣັກ​ຂອງຊາ​ດາມ ຮຸສເຊ​ນ ອອກ
ຈາກຄູ​ເວດ ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ.​

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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