ທ່ານ ແຈັກ ເທເຊຣາ, ສະມາຊິກຂອງກຳລັງພິທັກດິນແດນແຫ່ງຊາດທາງອາກາດຂອງລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງເອກະສານທາງທະຫານທີ່ເປັນຄວາມລັບຢ່າງສູງໃນສື່ສັງຄົມນຶ່ງ, ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະສາລະພາບຜິດໃນຄະດີລັດຖະບານກາງຂອງລາວ, ອີງຕາມເອກະສານຂອງສານທີ່ຖືກຍື່ນຟ້ອງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ບັນດາໄອຍະການໄດ້ຂໍຜູ້ພິພາກສາ ໃຫ້ກຳນົດເວລາ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຟັງການປ່ຽນແປງຄຳສາລະພາບ, ແຕ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດອື່ນໆອອກມາໃນທັນທີເທື່ອ. ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ກຳນົດທີ່ຈະພິຈາລະນາຮັບຟັງຄະດີ ຢູ່ສານລັດຖະບາກາງຂອງນະຄອນ ບອສຕັນ ໃນວັນຈັນອາທິດໜ້າ.
ທ່ານ ເທເຊຣາ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ສາລະພາບວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາ 6 ກະທົງ ກ່ຽວກັບ ການຈົງໃຈເກັບຮັກສາ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ. ແຕ່ລະກະທົງແມ່ນສາມາດຖືກລົງໂທດຂັງຄຸກໄດ້ເຖິງ 10 ປີ.
ຫ້ອງການໄອຍະກາ ສະຫະລັດ ຂອງລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມ. ທະນາຍຄວາມຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານ ເທເຊຣາ ກໍບໍ່ໄດ້ຕອບຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບໃນທັນທີ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານ ເທເຊຣາ, ຈາກເມືອງ ນອດທ໌ ດາຍຕັນ (North Dighton) ຂອງລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌, ແມ່ນຖືກຂັງຄຸກນັບຕັ້ງແຕ່ລາວຖືກຈັບກຸມເມື່ອເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຕ້ອງຟ້າວຝັ່ງປະເມີນຜົນ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມເສຍຫາຍໃນປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ຮັບປະກັນຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດຄືນວ່າ ຄວາມລັບຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນປອດໄພກັບ ສະຫະລັດ.
ລາວຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານລັບທາງທະຫານ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ຫົວຂໍ້ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ລະອຽດອ່ອນອື່ນໆໃນສື່ສັງຄົມ Discord ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໂດຍຄົນຜູ້ທີ່ຫຼິ້ນເກມອອນໄລນ໌. ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນເຊື່ອວ່າ ລາວໄດ້ນຳພາກຸ່ມສົນທະນາສ່ວນຕົວກຸ່ມນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Thug Shaker Central, ບ່ອນທີ່ພວກທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນພາກັນເວົ້າຕະຫຼົກນຳກັນ, ເວົ້າ ກ່ຽວກັບຊະນິດປືນທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ ແລະ ລົມເລື່ອງສົງຄາມ, ລວມທັງການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ.
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