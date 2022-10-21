ພວກທະຫານອີຣ່ານ ແມ່ນມີໜ້າ “ຢູ່ໃນພາກພື້ນດິນ” ຂອງປະເທດຢູເຄຣນ ເພື່ອຊ່ວຍທະຫານຣັດເຊຍ ນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະແນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີໃສ່ໂຮງໄຟຟ້າ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ນາຍພົນຈັດຕະວາແພັດ ຣາຍເດີ້ (Pat Ryder) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນວ່າ ກຳລັງຂອງອີຣ່ານ ແມ່ນປະຕິບັດງານຢູ່ໃນພາກພື້ນດິນທີ່ແຫຼມໄຄຣເມຍ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືແກ່ທະຫານຣັດເຊຍ ໃນການນຳໃຊ້ໂດນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.”
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວການປະຕິເສດຂອງຣັດເຊຍວ່າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໂດນທີ່ເຮັດໂດຍອີຣ່ານນັ້ນ ນາຍພົນຣາຍເດີ້ຕອບວ່າ “ມັນເປັນທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ພວກເຂົາຂີ້ຕົວະ.” ຣັດເຊຍໄດ້ຢຶດເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍຂອງຢູເຄຣນໃນປີ 2014 ແລະນັບແຕ່ນັ້ນມາ ຣັດເຊຍກໍໄດ້ເປີດຖານທັບເກົ່າຫຼາຍແຫ່ງສະໄໝສະຫະພາບໂຊຫວຽດຄືນອີກ ແລະຝຶກແອບທະຫານຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຫັນໜ້າໄປຫາປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນອີຣ່ານ ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອຂໍຊື້ລູກປືນແລະອາວຸດ ຍ້ອນວ່າຄັງອາວຸດຂອງຕົນ ຮວມທັງອາວຸດນຳວິຖີທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳນັ້ນ “ກຳລັງລ່ອຍຫຼໍລົງ.”
ທ່ານໄດ້ລະບຸຊື່ອີຣ່ານ “ໃນການສົ່ງອອກການກໍ່ການຮ້າຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນປະເທດຢູເຄຣນນຳດ້ວຍ.
ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານແມັດຈາ ຈານາ (Mircea Geoană) ໄດ້ປະນາມການປະພຶດຂອງອີຣ່ານ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຕຫະຣ່ານຢຸດເຊົາ ໃນການເຂົ້າໄປພົວພັນກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານຈານາ ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍກອງທຶນມາໂຊລເຢຍຣະມັນ ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍກ່າວວ່າ “ປະເທດໃດກໍຕາມ ບໍ່ຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ບໍ່ວ່າປະເພດໃດກໍຕາມ ຕໍ່ສົງຄາມທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນນີ້.”
ນອກນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ໂດຣນ ທີ່ເຮັດໂດຍອີຣ່ານ ທີ່ສົ່ງຈາກແຫຼມໄຄຣເມຍ ໃນການໂຈມຕີເມື່ອໄວໆມານີ້ ໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍ ມາຮອດເວລານີ້ ໄດ້ຮັບຍານບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼາຍໆສິບລຳ ແລະມີທ່າທາງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຈັດສົ່ງເພີ້ມຕື່ມໃນອະນາຄົດ.