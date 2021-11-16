ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີຂອງກອງທັບເຮືອອີຣ່ານລຳນຶ່ງ ໄດ້ບິນເຂົ້າໄປພາຍໃນລັດສະໝີ 23 ແມັດຂອງກຳປັ່ນໂຈມຕີຍົກພົນຂຶ້ນບົກ ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ມັນກຳລັງເດີນທາງຢູ່ໃນອ່າວໂອມານ ໃນອາທິດ ແລ້ວນີ້, ອີງຕາມທຳນຽບຫ້າແຈ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ, ທ່ານຈອນ ເຄີບີ (John Kirby) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ້ “ໄດ້ກະທຳການໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ ປອດໄພ ແລະບໍ່ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ,” ໂດຍບິນລົງຕ່ຳຮອດ 3 ແມັດກ່ອນຈະຮອດໜ້ານ້ຳ ແລະບິນເຫວີ່ນອ້ອມວຽນກຳປັ່ນ USS Essex ສາມເທື່ອ.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ "ເມື່ອທ່ານມີກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດອີກອັນນຶ່ງ, ໃນກໍລະ ນີນີ້ ແມ່ນກອງທັບເຮືອອີຣ່ານ, ທີ່ບິນໄປແບບນີ້, ທ່ານແນ່ນອນ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄິດໄລ່ທີ່ຜິດພາດເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນລະດັບໃດນຶ່ງໄດ້."
ໃນການຕອບຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານເຄີບີນັ້ນ ອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງທາງການອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວຫາໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈວ່າ ພະຍາຍາມ “ຫາຂໍ້ແກ້ຕົວເພື່ອເຮັດທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໄປມີໜ້າແບບຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນພາກພື້ນນັ້ນໄດ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກນີ້. ວິດີໂອທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນໂທລະພາບຂອງຊ່ອງ Telegram ຂອງອີຣ່ານປາກົດວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະເຊີນໜ້າ ກັນປະມານ 45 ວິນາທີຖ່າຍຈາກມຸມຂອງຫ້ອງຂັບຂອງນັກບິນເຮລິຄອບເຕີອີຣ່ານ.
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