ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນກຳລັງທຳການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຕິບັດຕໍ່ປະເທດ ອີຣ່ານ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງໂລກ, ໂດຍເຕືອນວ່າ ການເປັນທະມິດຂອງພວກເຂົາກັບ ຣັດເຊຍ ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນສົງຄາມຕໍ່ ຢູເຄຣນ ນັ້ນໝາຍເຖິງການສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຂອງ ເຕຫະຣ່ານ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນເປັນຢ່າງຍິ່ງ.
ຮອງຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານນາງ ເດນາ ສໂຕຣລ (Dana Stroul) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງການລົມໂທລະສັບກັບສື່ມວນຊົນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຕອນນີ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຈຸດທີ່ໄພຂົ່ມຂູ່ ອີຣ່ານ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ ແຕ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ທົ່ວໂລກ.”
ທ່ານນາງ ສໂຕຣລ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງທະຫານ ລະຫວ່າງ ເຕຫະຣ່ານ ກັບ ມົສກູ ແລະ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ການສະໜອງໂດຣນຂອງ ອີຣ່ານ ໃຫ້ກອງທັບ ຣັດເຊຍ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ພັນທະມິດທົ່ວໂລກຕ້ານຢັນການຮ່ວມມືທີ່ອັນຕະລາຍລະຫວ່າງ ອີຣ່ານ ກັບ ຣັດເຊຍ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນມີເຫດຜົນທີ່ຈະຄາດວ່າກົນລະຍຸດ, ເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ ອີຣ່ານ ໄດ້ຮຽນ ແລະ ຝຶກຊ້ອມໃນ ຢູເຄຣນ ມື້ໃດມື້ນຶ່ງຈະກັບມາສູ່ຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ, ຍ້ອນແນວນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນເວລານີ້, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລັບ, ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເຄືອຂ່າຍພວກນີ້ ແລະ ການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໂດຍລວມຂອງພວກເຮົາ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ພວກນີ້ຢູ່ໃນພາກພື້ນ.”