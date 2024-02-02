ກຳລັງສະຫະລັດພວມກະກຽມທີ່ຈະໂຈມຕີກຸ່ມຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ ໃນການຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນໃສ່ຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງໃນຈໍແດນທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານອາເມຣິກັນ 3 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍເມື່ອວັນທີ 1 ມັງກອນ ຍ້ອນພາວະແຊກຊ້ອນຈາກການຜ່າຕັດມະເຮັງໃນຕ່ອມນ້ຳກາມ ເອີ້ນການໂຈມຕີຕໍ່ບ່ອນຫຼັບນອນ ທາວເວີ 22 ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຈໍແດັນນັ້ນວ່າ “ຮ້າຍແຮງ” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ການກະທຳແບບນັ້ນ ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.
“ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດ ແມ່ນກະທັງຄວາມສາມາດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ດຳເນີນການໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ” ທ່ານອອສຕິນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານ ນີ້ ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າທີ່ຈະຕອບໂຕ້ແບບໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ມີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 165 ເທື່ອແລ້ວນັ້ນ ຕໍ່ກຳລັງຂອງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ເລີ້ມມາແຕ່ກາງເດືອນຕຸລາຂອງປີກາຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ຍັງເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍກຸ່ມກາຕາອີບ ເຮັສໂບລລາ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ອີຣ່ານໜຸນຫຼັງໃນປະເທດອີຣັກ ທີ່ເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຕໍ່ສະຫະລັດແລ້ວ.
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