ທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຢຸດການຝຶກຊ້ອມນອກຫ້ອງຮຽນຊົ່ວຄາວ ສຳລັບນັກຮຽນຈາກ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທຸກຄົນ ໃນໂຄງການທອງທັບ ສະຫະລັດ ເພື່ອຮັບມືກັບການຍິງກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍຄົນສັນຊາດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຢູ່ຖານທັບອາກາດ ເພັນຊາໂຄລາ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນັກຮຽນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ 900 ຄົນ ທີ່ຮຽນຢູ່ຖານທັບຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ. ຊາວ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ປະມານ 300 ຄົນທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ຖານທັບ ເພັນຊາໂຄລາ ແລະ ຖານທັບເຮືອອີກສອງແຫ່ງໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ໄດ້ຖືກຫ້າມຊົ່ວຄາວໂດຍກອງທັບເຮືອ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້. ພວກນັກຮຽນທີ່ວ່ານັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນຕ່າງໆ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ເດວິດ ນໍຄວິສ ຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທົບທວນຂັ້ນຕອນການກວດສອບ ສຳລັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດໝົດທຸກຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮຽນໃນຖານທັບຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ. ນັກຮຽນທະຫານຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນແມ່ນກຳລັງສຶກສາຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ນໍຄວິສ ໄດ້ຂໍໃຫ້ການທົບທວນນັ້ນແລ້ວພາຍໃນ 10 ວັນ. ການຫ້າມດັ່ງກ່າວຈະຄົງມີຢູ່ຄືເກົ່າຈົນກວ່າມັນແລ້ວສຳເລັດ.
ຄຳສັ່ງທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ອົງການ FBI ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານີ້ວ່າ ມືປືນ, ທ້າວ ໂມຮຳເມັດ ອາລຊາມຣານີ, ອາຍຸ 21 ປີ ຮ້ອຍໂທໃນກອງທັບອາກາດ ຣາຊະອານາຈັກ ຊາອຸດີ ໄດ້ຊື້ປືນສັ້ນ 9ມມ ຍີ່ຫໍ້ ກລັອກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບລາຍເຊັນການລ່າສັດໃນລັດນັ້ນ.
ທ້າວ ອາລຊາມຣານີ ໄດ້ເປີດສາກຍິງປືນໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ຖານທັບອາກາດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງສັງຫານທະຫານເຮືອ ສະຫະລັດ ສາມຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 8 ຄົນ ກ່ອນລາວຖືກຂ້າຕາຍໂດຍຕຳຫຼວດ.
ລາຍເຊັນລ່າສັດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນນຶ່ງໃນຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ ທີ່ຫ້າມທຸກຄົນທີ່ເດີນທາງໃນ ສະຫະລັດ ດ້ວຍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ເປັນຈົ້າຂອງອາວຸດ ຫຼື ລູກປືນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ