ທຳນຽບຫ້າແຈ ແນໃສ່ ຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມື ຕໍ່ຕ້ານ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ກັບອິນໂດເນເຊຍ

ທຳນຽບຫ້າແຈ ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນການຕໍ່ຕ້ານລັດທິ
ກໍ່ການຮ້າຍ ກັບກອງກຳລັງພິເສດລະດັບສູງ ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າ
ຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈິມ ແມັດຕິສ໌ (Jim Mattis) ໃນ
ລະຫວ່າງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕ້າ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ໜ່ວຍກອງກຳລັງພິເສດ, ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ໂຄປາສ໌ຊັສ໌ (Kopassus), ຖືກກ່າວຫາວ່າ
ທຳການລະເມີດສິດທິມະນຸດຫຼາຍຢ່າງ, ລວມມີການ ຂ້າຄົນແລະທໍລະມານ, ສ່ວນ
ໃຫຍ່ໃນຊຸມປີ 1990. ທ່ານ ແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍ
ໄດ້ມີການປະຕິຮູບ.
ທ່ານ ແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານ
ໂຈໂກ ວິໂດໂດ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ເຣຍມິຊາດ ເຣຍຄູດູ ແລະ ຜູ້ນຳ
ຄົນອື່ນໆວ່າ “ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 20 ປີຜ່ານມາແລ້ວ, ແລະພວກເຮົາຈະສຳຫຼວດເບິ່ງ
ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນນັ້ນມາ.”
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ແມັດຕິສ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງທະຫານ
ໂດຍລວມກັບ ອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາກອງທັບຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ທັນສະໄໝ
ແລະ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຕັມໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ຈະຕ້ານຢັນ ຕໍ່ການອ້າງເອົາ
ເຂດແດນຂອງ ຈີນ.
ນອກນັ້ນ ອິນໂດເນເຊຍ ຍັງໄດ້ຮັບມືກັບຄວາມເປັນໄປໃນການກັບຄືນປະເທດຂອງ
ຊາວ ອິນໂດເນເຊຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ແລະ
ອີຣັກ.
ທ່ານ ແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວຄຽງຂ້າງຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈາກ ອິນໂດເນເຊຍ ວ່າ “ພວກເຮົາ
ວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍວິທີຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງທຸກໆຄຳຮຽກຮ້ອງຈາກ
ອິນໂດເນເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອລວມເອົາໜ່ວຍກອງ
ກຳລັງພິເສດ.”
ລຸນຫຼັງການເຈລະຈາຫາລືກັນແລ້ວ, ທ່ານ ເຣຍຄູດູ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ທ່ານ
ແມັດຕິສ໌ ຊ່ວຍໃນການຜ່ອນຜັນຂໍ້ຈຳກັດທາງກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້
ຊິດຂອງ ສະຫະລັດ ກັບກຸ່ມກອງກຳລັງພິເສດລະດັບສູງ.
ທ່ານ ແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງພວກເຮົາ, ມັນມີຂັ້ນຕອນ ທີ່ຖືກ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ສຳລັບການບຳບັດໜ່ວຍງານທີ່ຖືກກ່າວຫາ ຫຼື ໄດ້ກໍ່ການກະທຳບາງ
ຢ່າງ. ແລະ ພວກເຮົາຈະກວດສອບຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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