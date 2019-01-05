ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ວ່າ ສະຫະ ລັດພວມວາງແຜນຈະຫຼຸດການປະຕິບັດງານຂອງຕົນລົງໃນປະເທດໂຊມາເລຍ.
ພັນໂທກອງທັບເຮືອ ແຄນດິສ ເທຣສ (Candice Tresch) ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວຕໍ່ອີໂອເອ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆໃນນະໂຍບາຍເມື່ອໄວໆມານີ້ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະລັດໃນໂຊມາເລຍ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານກາງໂຊມາເລຍ ທີ່ຈະທຳລາຍກຸ່ມອາລຊາບັບ.”
ໂທລະພາບ NBC ລາຍງານໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດພວມວາງແຜນທີ່ຈະຫຼຸດການປະຕິບັດງານໃນໂຊມາເລຍລົງ ຍ້ອນວ່າການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ “ໄດ້ສັງຫານ” ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານອະວຸໂສຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນ ແຮງໄປແລ້ວຈຳນວນນຶ່ງ.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແບບແມ່ນຍຳ 47 ເທື່ອ ຕໍ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລຊາບັບ ໃນປີ 2018. ໃນປີ 2017 ສະຫະລັດໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ 35 ເທື່ອ ແລະ 2016 15 ເທື່ອ. ການໂຈມຕີເທື່ອທຳອິດຂອງສະຫະລັດໃນປີ 2019 ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວໄປມາຂອງກຸ່ມອາລຊາບັບໝົດໄປ ແລະເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ມີພວກນັກລົບກຸ່ມອາລຊາບັບປະມານ 3 ຫາ 7 ພັນຄົນ ແລະນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ 70 ຫາ 250 ຄົນ ໃນໂຊມາເລຍມາຮອດທ້າຍປີ 2018.
ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ປະມານ 500 ຄົນ ປະຈຳການຢູ່ໃນປະເທດໂຊມາເລຍ.
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