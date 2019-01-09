ທຳນຽບຫ້າແຈ ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ບັນດາສະມາຊິກກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້
ພົວພັນຢູ່ໃນ ຫຼືບໍ່ກໍເປັນພິຍານ ໃນການທາລຸນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ຄຸກໃນເຢເມນ.
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ປະຕິເສດຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບໃໝ່ຕໍ່ລັດຖະສະພາ. ອົງການຂ່າວເອ
ພີ ໄດ້ເຫັນລາຍງານທີ່ບໍ່ມີການປິດລັບດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີແລ້ວ ລາຍງານກ່າວວ່າ “ຕາມການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນເວລານີ້
ພວກເຮົາໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ພະນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບໍ່ໄດ້ສັງເກດ ຫຼືພົວ
ພັນແບບຜິດກົດໝາຍ ໃນການທາລຸນ ທີ່ບໍ່ມີມະນຸດສະທຳ ຫຼືການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ພວກ
ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນເຢເມນ.”
ລາຍງານຍັງກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ທັນມີ “ຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ເປັນ ອິດສະ
|ຫລະ ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້” ວ່າ ບັນດາພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນເຢເມນໄດ້ທາລຸນພວກ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.
ອົງການຂ່າວເອພີ ແລະບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ຊາວເຢເມນໄດ້
ຖືກທຳຮ້າຍ ແລະລວນລາມທາງເພດຢູ່ໃນຄຸກ ທີ່ບໍລິຫານໂດຍສະຫະລັດອາຣັບ ເອເມີ
ເຣັສ ແລະບັນດາພັນທະມິດທະຫານບ້ານ ຢູ່ໃນເຢເມນ ແລະກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ
ອາດໄດ້ຮູ້ເຫັນເປັນພິຍານກ່ຽວກັບເຫດການເຫຼົ່ານີ້.
ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມແນວໂຮມທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີອາຣາ
ເບຍ ໃນການສູລົບກັບພວກກະບົດຮູທີ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ.
ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມແນວໂຮມ ໂດຍຜ່ານການຂາຍອາວຸດໃຫ້ແກ່
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະຊ່ວຍໃນການສືບລັບ.
ລາຍງານຂອງທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ທະຫານສະຫະລັດ “ໄດ້ໃຫ້ການເຝິກແອບ ກ່ຽວ
ກັບກົດໝາຍໃນການຂັດແຍ້ງທາງອາວຸດ ແລະພື້ນຖານການດູແລ
ທີ່ມີມະນຸດສະທຳ ແລະເຝິກແອບໃນການຊອກຫາ ແລະລາຍງານການທຳຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ທີ່
ຖືກກັກຂັງ.”
ໂຄສົກຍິງທຳນຽບຫ້າແຈຄົນນຶ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະ
ລັດຈະທຳການສືບສວນ ກ່ຽວກັບລາຍງານການທຳຮ້າຍນັກໂທດ.
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