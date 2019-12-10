ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ​ຫາ​ຊົນ ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ ກ່ຽວ​ກັບ ສົງ​ຄາມ ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

ຈາ​ຕີ ຈອ​ດ​ຊູ​ອາ ໄວ​ຕ໌, ກາງ, ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ ຈ່າ​ເອກ ​ຈອນ ທ​ຣອກ​ແຊ​ລ, ​ຊ້າຍ, ​ແລະ ກອງ​ພົນ​ທະ​ຫານ​ຈ່າ​ເອກ ໄມ​ຄ໌ ບູມ, ຂວາ, ​ກຳ​ລັງ​ສັງ​ເກດ​ການ ໃນ​ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ບົກ ສ​ຫລ ແລະ​ກອງ​ທັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ພ້​ອມ​ກັບ​ຕຳຫຼວດ ໃນ​ແຂວງ ປາ​ກ​ຕິ​ກາ.

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດກ່ຽວ​ກັບສົງ​ຄາມ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ທີ່​ແກ່​ຍາວ​ມາ​ໄດ້ 18 ປີ ນັ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ລາຍ​ງານ ​ທີ່​ໄດ້​ຟິມ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ໂດຍ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພສທ໌ ​ເອກ​ກະ​ສານ​ຈຳ​ນວນຫຼວງ ຫຼາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ໄດ້​ເຜີຍ​ແບໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ໃນ​ທາງບວກຫຼາຍ​ເກີນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ ທັງໆ​ທີ່​ຮູ້​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ບໍ່ຈິງ ແລະ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ປົກ​ປິດຫຼັກ​ຖານ ທີ່ວ່າ ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດເອົາ​ຊະ​ນະໄດ້.

ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ພັນ​ໂທ ທອມ​ມັ​ສ ແຄມ​ໂບ​ລ ໄດ້ຂຽນ​ຫາ ວີ​ໂອ​ເອ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ໃດ ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຫຼື ມະ​ຫາ​ຊົນ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດເລີຍ.”

ພັນ​ໂທ ແຄມ​ໂບ​ລ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຂໍ້​ມູນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຕ່າງ​ໆ ແມ່ນ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ ໜ່ວຍ​ງານ ​ຫົວ​ໜ້າກວດ​ກາ​ພິ​ເສດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ​ຟື້ນ​ຟູ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຫຼື​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ SIGAR ກໍ​ເພື່ອ​ການ​ສະ​ແດງຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ຮວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ SIGAR ທີ່ນຳ​ອອກເຜີຍ​ແຜ່​ຕໍ່​ມະ​ຫາ​ຊົນ.”

ໜັງ​ສື​ພິມ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເອກ​ກະ​ສານ​ທັງຫຼາຍ ທີ່​ມີ​ການ​ສຳ​ພາດ ຫຼາຍກວ່າ 400 ເທື່ອ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ ແລະເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ດັບ​ອະ​ວຸ​ໂສ ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ວົງ​ໃນ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຕ້ອງ​ຕິ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຂີດ​ຈຳ​ກັດ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຜິດ​ພາດ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫຍຸ້ງ​ກ່ຽວ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ມາ​ໄດ້​ເກືອບ 2 ປີ ໄດ້​ແນວ​ໃດ.

ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ ໜັງ​ສື​ພິມ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພ​ສທ໌ແລ້ວ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສັນ​ນິ​ຖານ ທີ່​ວ່າ ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນນັ້ນ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລ​ະ​ນະ ກໍ​ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ກາ​ນ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ສົງ​ຄາມນັ້ນ ແມ່ນ​ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ຜ່ອງ ແລະ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃຊ້​ເງິນຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາຢ່າງ​ສະ​ຊາຍ ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ໃຫ້​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG