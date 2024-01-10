ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວມະເຮັງໃນຕ່ອມນ້ຳກາມ

ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ຮັບຮູ້ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວມະເຮັງໃນຕ່ອມນ້ຳກາມ ແລະວ່າການເຂົ້າຮັກສາໃນໂຮງຫມໍເມື່ອມໍ່ໆນີ້ຂອງທ່ານແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກອາການແຊກຊ້ອນ ຈາກທໍ່ປັດສະວະອັກເສບຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຕ່ອມນ້ຳກາມຂອງທ່ານ.
"ການອັກເສບຂອງທ່ານບໍ່ມີແລ້ວ. ທ່ານມີອາການດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ແລະພວກເຮົາຄາດວ່າ ຈະຟື້ນຕົວໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ອາດຈະເປັນຂະບວນການທີ່ຊ້າກໍຕາມ, "ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາແພັດ ຣາຍເດີ (Pat Ryder) ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ.
ທ່ານອອສຕິນ ບໍ່ໄດ້ບອກປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບມະເຮັງຂອງທ່ານ ຈົນເຖິງຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ, ຫຼາຍກວ່າສອງອາທິດຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການຮັກສາ ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນທັນວາຂອງທ່ານ ແລະແປດມື້ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານຖືກສົ່ງໂຕໄປໂຮງຫມໍ ໃນວັນປີໃຫມ່, ໂຄສົກສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ (John Kirby) ກ່າວ.
ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ໂອນສິດອໍານາດໄປໃຫ້ຮອງຂອງທ່ານ ໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ ໂດຍບໍ່ມີການອະທິບາຍ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ເວົ້າວ່າສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ ດ້ວຍຫຼາຍໆເຫດຜົນຕາມປົກະຕິ. ທີມງານຂອງ ທ່ານອອສຕິນ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງ ໃຫ້ທ່ານໄບເດັນ ຫຼືຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານນາງແຄັດລີນ ຮິກສ໌ (Kathleen Hicks) ຮູ້ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າໂຮງໝໍ ເປັນເວລາສາມມື້ ຂອງທ່ານ ອອສຕິນ, ແລະ ທຳນຽບຫ້າແຈ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າ ທ່ານອອສຕິນ ຢູ່ໃນໂຮງຫມໍ ເປັນເວລາສີ່ມື້.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ