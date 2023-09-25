ທ່ານອອສຕິນ ມຸຸ່ງໜ້າໄປປະເທດເຄັນຢາ ເພື່ອເຈລະຈາ ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ ເດີນທາງໄປປະເທດເຄັນຢາ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອໂອ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ.
ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ (Nairobi), ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈ ທະຫານສະຫະລັດ ທີ່ ຄ້າຍເລີມົງນີເອ (Lemonnier) ໃນ ປະເທດຈິບູຕີ (Djibouti) ໂດຍເນັ້ນເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າບົດບາດທີ່ "ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ" ຂອງພວກເຂົາໃນການຍົກຍ້າຍນັກການທູດສະຫະລັດອອກຈາກຊູດານໃນເດືອນເມສາ.
"ສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ພວກເຮົາຢືນຢັດເຖິງຄວາມສາມາດຢູ່ທີ່ນີ້ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໃນວັນທີ 11 ກັນຍາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາ ຍາມຕໍ່ຕ້ານກັບບັນດາອົງກອນຫົວຮຸນແຮງ,” ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວ. "ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ສະຖານທີ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກສະຖານທີ່ນີ້ໃຫ້ກວມເອົາສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນບໍ່ດົນມານີ້ ເຊັ່ນການຍົກຍ້າຍນັກການທູດຂອງພວກເຮົາອອກຈາກຊູດານ.”
ທ່ານອອສຕິນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຍ້ອງຍໍກອງກຳລັງຂອງໂຊມາເລຍ ທີ່ມີ “ຄວາມກ້າວໜ້າ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ” ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ (al-Shabab) ແຕ່ກ່າວເຕືອນວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຍັງສາມາດ “ສົ່ງອອກການກໍ່ການຮ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງ.”
ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໂຊມາເລຍ ທ່ານຮັຊຊານ ເຊກ ໂມຮາມູດ (Hassan Sheikh Mohamud) ໃນປະເທດຈີບູຕີ (Djibouti) ໃນວັນອາທິດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຢ້ຽມຢາມທະວີບອາຟຣິກາ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ໃນຖານະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຈີບູຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ, ຂອບໃຈພວກທ່ານທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ ໃຫ້ສະຫະລັດຕັ້ງຖານທັບຫຼັກ ໃນອາຟຣິກາ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນໂຊມາເລຍ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ.
ກອງທັບໂຊມາເລຍ ແລະທະຫານບ້ານທີ່ເປັນພັນທະມິດ ໄດ້ສືບຕໍ່ຂັບໄລ່ພວກນັກລົບກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ (al-Shabab) ອອກຈາກພາກກາງ ຂອງໂຊມາເລຍ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີ ທາງທະຫານຂອງປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປະ ທານາທິບໍດີໄດ້ປະກາດ “ສົງຄາມເຕັມຮູບແບບ” ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2022.