ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານມາກ ແອັສເປີ ໄດ້ຂໍໃຫ້ເລຂາທິການກອງທັບເຮືອ ທ່ານຣິດຊາດ ສະເປັນເຊີ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໂດຍອ້າງເຖິງການຈັດການນຳຄະດີຂອງທະຫານກອງທັບເຮືອ ໜ່ວຍຊີລ (SEAL) ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມໃນອີຣັກ.
ທ່ານແອັສເປີ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານສະເປັນເຊີ ຍື່ນໜັງສືລາອອກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະທ່ານສະເປັນເຊີ ກໍໄດ້ຍື່ນໜັງສືລາອອກ ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ.
ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຂອງຈ່າເອກ ແອດເວີດ ກາລາເກີ (Edward Gallagher) ເປັນທະຫານກອງທັບເຮືອໜ່ວຍຊີລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ກໍ່ອາຊະກຳສົງຄາມ ໃນລະຫວ່າງປະຈຳການຢູ່ໃນອີຣັກ ເມື່ອປີ 2017. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກສານທະຫານຍົກຟ້ອງ ໃນຂໍ້ຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງການຄາດຕະກຳ ຫາກແຕ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນການຖ່າຍຮູບກັບສົບຂອງຫົວຮຸນແຮງໄວລຸ້ນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທ້າວກາລາເກີ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຫຼຸດຊັ້ນລົງ.
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າມາແຊກແຊງ ໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ໃຫ້ອະໄພຍະໂທດແກ່ທ້າວ ກາລາເກີ ແລະມອບຊັ້ນຄືນໃຫ້ລາວ ພ້ອມດ້ວຍເງິນເດືອນ.
ເມື່ອທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນສັບປະດາແລ້ວວ່າ ກອງທັບເຮືອ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະນຳເອົາທ້າວ ກາລາເກີ ມາຊ້ອງໜ້າຄະນະກວດສອບ ເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ທ້າວ ກາລາເກີ ສາມາດໃສ່ຫຼຽນ Trident Pin ຊຶ່ງເປັນຫຼຽນທີ່ບົງບອກເຖິງການເປັນສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍກອມມັງໂດກ້າຕາຍນັ້ນ, ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງອີກເທື່ອນຶ່ງ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ວ່າ “ກອງທັບເຮືອ ຈະບໍ່ເອົາຫຼຽນ Trident Pin ຂອງນັກລົບໃນສົງຄາມ ແລະເປັນທະຫານໜ່ວຍຊີລ ໄປຈາກ ທ້າວ ແອດດີ ກາລາເກີ. ຄະດີນີ້ ໄດ້ຖືກຈັດການຢ່າງບໍ່ດີຫຼາຍໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ. ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຊະ.”
ທຳນຽບຫາແຈ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແອັສເປີ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານ ສະເປັນເຊີ ລາອອກ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ເລຂາທິການກອງທັບເຮືອທ່ານນີ້ ໄດ້ທຳການສະເໜີໂດຍສ່ວນຕົວຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ ຖ້າພວກເພິ່ນ ຍຸຕິການແຊກແຊງໃນຄະດີຂອງທ້າວ ກາລາເກີ ທ່ານສະເປັນເຊີ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ທ້າວກາລາເກີ ສາມາດອອກຈາກກອງທັບເຮືອໄດ້ ໃນຖານະເປັນທະຫານໜ່ວຍຊີລ. ເລື້ອງດັ່ງກ່າວມານີ້ ໄດ້ຖືກລາຍງານຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສ.
ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ລາຍງານໄປນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ທ່ານແອສເປີ ຊາບ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ທຳການສົນທະນາ ກັບທ່ານສະເປັນເຊີ.
ທ່ານແອັສເປີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ “ໜ້າເສຍດາຍ, ຍ້ອນເຫດຜົນນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ທ່ານສະເປັນເຊີ ເລຂາທິການກອງທັບເຮືອ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ.”
ທ່ານແອັສເປີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ວ່າ ໃຫ້ພິຈາລະນາ ເອົາທ່ານເຄັນເນັຕ ແບຣັຕເວຕ ຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳ ນໍເວ ໃນປັດຈຸບັນ ທັງເປັນພົນຕີທະຫານເຮືອທີ່ໄດ້ກະສຽນແລ້ວ ໃຫ້ເປັນເລຂາທິການກອງທັບເຮືອ ຄົນຕໍ່ໄປ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ທ່ານ ຮັອຟແມນ.