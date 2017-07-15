ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ຂອງ ສຫລ ສັງຫານ ຜູ້ນຳ ລັດອິສລາມ ຄົນໃໝ່ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມຫຼື IS ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖືກສັງຫານໃນການໂຈມຕີ
ທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການສັງຫານເທື່ອທີສອງ ໃນໄລຍະສີ່
ເດືອນຜ່ານມາ ແລະເທື່ອທີສາມ ໃນຮອບປີທີ່ແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ້າວ Abu Sayed ໄດ້ຖືກສັງ
ຫານໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ໃນການໂຈມຕີກອງບັນຊາການຂອງກຸ່ມດັ່ງ ກ່າວ ທີ່ແຂວງ
Kunar ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງອັຟການິສຖານ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີສະມາ
ຊິກຄົນອື່ນໆ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ກໍໄດ້ຖືກສັງຫານເຊັ່ນກັນ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ຮ້ອງການໂຈມຕີນີ້ວ່າເປັນ
ຮ່ອງຮອຍໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອປາບປາມ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງ
ກ່າວໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນ “ທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.”
ທ່ານ Mattis ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໂດຍປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານວ່າ “ທຸກໆເທື່ອທີ່ທ່ານສັງຫານຜູ້ນຳຄົນນຶ່ງ
ຂອງບັນດາກຸ່ມເຫລົ່ານີ້ ມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖອຍຫຼັງກັບຄືນ.”
ນາຍພົນ John Nicholson ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະອົງການ
NATO ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການຕ່າງຫາກວ່າ “ພວກເຮົາຈະ
ສືບຕໍ່ຈົນກວ່າພວກເຂົາຖືກທຳລາຍ. ບໍ່ມີບ່ອນຫລົບລີ້ສຳລັບກຸ່ມ ISIS-K ຢູ່ໃນອັຟ
ການິສຖານ.”
ທ້າວ Sayed ໄດ້ເຂົ້າເປັນຜູ້ນຳກຸ່ມລັດອິສລາມສາຂາແຂວງ Khorasan ໃນ ທ້າຍ
ເດືອນເມສາ ຫລືຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາປີນີ້ ຫລັງຈາກຜູ້ນຳຄົນກ່ອນ ທ້າວ Abdul
Hasib ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນການບຸກໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດແລະອັຟກາ ນິສຖານ ຢູ່ຖໍ້າແລະອຸໂມງ ໃນເຂດເມືອງ Achin ແຂວງ Nangarha ຂອງ ອັຟການນິສຖານ.
ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບລັດອິສລາມອີກ 35 ຄົນຫຼັງຈາກໃນອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ອະທິບາຍວ່າ ເປັນການສູ້ລົບກັນ ຢ່າງດຸເດືອດ
ສາມຊົ່ວໂມງ. ທະຫານກຳລັງພິເສດຂອງສະຫະລັດສອງຄົນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການ
ສູ້ລົບຄັ້ງນີ້.ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ນຳຄົນກ່ອນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທ້າວ
Hafiz Sayed Khan ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2016.
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