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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ຂອງ ສຫລ ສັງຫານ ຜູ້ນຳ ລັດອິສລາມ ຄົນໃໝ່ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງການປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis (ກາງ) ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ກອງບັນຊາການອົງການ NATO.

ຫົວໜ້າ​ຂອງກຸ່ມລັດ​ອິສລາມຫຼື IS ຢູ່​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​
ທາງ​ອາກາດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍໃນ​ການສັງຫານ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ ​ໃນໄລຍະສີ່
​ເດືອນຜ່ານ​ມາ ​ແລະເທື່ອ​ທີ​ສາມ ​ໃນຮອບ​ປີທີ່​ແລ້ວ​.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກອງທັບ​ສະຫະລັດ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ທ້າວ Abu Sayed ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງ
ຫານ​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ​ກໍລະກົດ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກອງ​ບັນຊາ​ການຂອງກຸ່ມດັ່ງ ກ່າວ ທີ່ແຂວງ
Kunar ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເໜືອ​ ຂອງ​ອັຟການິສຖານ. ນອກ​ນັ້ນ ຍັງ​ມີ​ສະມາ
​ຊິກຄົນ​ອື່ນໆ ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດອິສລາມ ກໍ​ໄດ້ຖືກ​ສັງຫານ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ລັດຖະມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ຮ້ອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີນີ້​ວ່າເປັນ
​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ເພື່ອ​ປາບປາມ ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍດັ່ງ
ກ່າວ​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນໄປ​ໃນ “ທິດ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ.”

ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ ​ໂດຍປະຕິ​ເສດທີ່​ຈະໃຫ້ລາຍ​ລະ​ອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວ​ກັບການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ວ່າ “ທຸກໆເທື່ອ​ທີ່​ທ່ານ​ສັງຫານ​ຜູ້ນຳ​ຄົນ​ນຶ່ງ
ຂອງ​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖອຍຫຼັງ​ກັບ​ຄືນ.”

ນາຍ​ພົນ John Nicholson ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະອົງການ
NATO ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການຕ່າງຫາກວ່າ “ພວກເຮົາຈະ
ສືບ​ຕໍ່ຈົນກວ່າພວກເຂົາຖືກທຳລາຍ. ບໍ່ມີບ່ອນຫລົບ​ລີ້ສຳລັບກຸ່ມ ISIS-K ຢູ່ໃນອັຟ
ການິສຖານ.”

ນາຍພົນ John W. Nicholson ຜູ້ບັນຊາຊາການ ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານ ແລະກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໃນ ອັຟການິສຖານ
ນາຍພົນ John W. Nicholson ຜູ້ບັນຊາຊາການ ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານ ແລະກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໃນ ອັຟການິສຖານ

ທ້າວ Sayed ໄດ້​ເຂົ້າເປັນຜູ້ນຳກຸ່ມລັດອິສລາມສາຂາແຂວງ Khorasan ໃນ ທ້າຍ
ເດືອນເມສາ ຫລືຕົ້ນ​ເດືອນພຶດສະພາປີນີ້ ຫລັງຈາກຜູ້ນຳຄົນກ່ອນ ທ້າວ Abdul
Hasib ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນການບຸກໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດແລະອັຟກາ ນິສຖານ ຢູ່ຖໍ້າແລະອຸໂມງ ໃນເຂດ​ເມືອງ Achin ແຂວງ Nangarha ຂອງ ອັຟການນິສຖານ.

ກຳລັງພິເສດອັຟການິສຖານ ກຳລັງກວດເບິ່ງຖໍ້າ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໂດຍຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໂດຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ.
ກຳລັງພິເສດອັຟການິສຖານ ກຳລັງກວດເບິ່ງຖໍ້າ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໂດຍຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໂດຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ.

ການບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບລັດອິສລາມອີກ 35 ຄົນຫຼັງຈາກ​ໃນອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ອະທິບາຍວ່າ ​ເປັນ​ການ​ສູ້​ລົບກັນ ຢ່າງ​ດຸເດືອດ
ສາມຊົ່ວໂມງ. ທະຫານກຳລັງ​ພິ​ເສດ​ຂອງສະຫະລັດສອງຄົນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດ​ໃນ​ການ
​ສູ້​ລົບ​ຄັ້ງນີ້.ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ນຳຄົນ​ກ່ອນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ທ້າວ
Hafiz Sayed Khan ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2016.

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