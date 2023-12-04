ພວກກະບົດ ຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ໃນປະເທດ ເຢເມນ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຕິດອາວຸດ ແລະ ລູກສອນໄຟໃນການໂຈມຕີດົນ 4 ຊົ່ວໂມງທີ່ແນເປົ້າໃສ່ກຳປັ່ນລົບ ສະຫະລັດ ແລະ ກຳປັ່ນການຄ້າຫຼາຍລຳໃນທະເລແດງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຫ້າແຈໃນວັນອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍລູກສອນໄຟຢ່າງໜ້ອຍລູກນຶ່ງໄດ້ຕົກຖືກກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ຕິດທຸງຊາດ ບາຮາມາສ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ “ກອງກຳລັງ ຮູຕີ ໄດ້ໂຈມຕີກຳປັ່ນການຄ້າຫຼາຍລຳ ໃນທະເລແດງໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້. ກຳປັ່ນ USS Carney ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນບາງກໍລະນີ ແລະ ໄດ້ຍິງໂດຣນຂອງພວກ ຮູຕີ ຕົກ ທີ່ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປໃນທິດທາງທົ່ວໄປຂອງມັນ.”
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າກຳປັ່ນ Carney, ເຊິ່ງແມ່ກຳປັ່ນພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟ, ໄດ້ຍິງໂດຣນຕົກສອງລຳ, ໃນສິ່ງທີ່ອາດເປັນຂະຫຍາຍຄວາມຮຸນແຮງເພີ່ມເຕີມ ໃນການໂຈມຕີທາງທະເລຫຼາຍຄັ້ງໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບສົງຄາມດົນເກືອບ 2 ເດືອນລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ. ກຳປັ່ນ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ສະຫະລັດ ໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຍິງໂດຣນທີ່ມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ອິສຣາແອລ ຕົກຫຼາຍລຳທີ່ຖືກປ່ອຍໄປຈາກປະເທດ ເຢເມນ, ແລະ ໃນການໂຈມຕີຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ການໂທແຈ້ງເຫດຮ້າຍຈາກກຳປັ່ນ Unity Explorer, ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຖືກໂຈມຕີຈາກການຍິງລູກສອນໄຟ.