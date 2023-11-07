ກຳລັງຂອງສະຫະລັດໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນຫຼືບໍ່ກໍຈະຫຼວດຂອງກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 38 ເທື່ອ ພາຍໃນໄລຍະບໍ່ຮອດນຶ່ງເດືອນ ຮວມທັງ 6 ຄັ້ງໃນໄລຍະ 2 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມທຳນຽບຫ້າແຈ.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການລົບກວນໂດຍກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ຫຼືບໍ່ກໍບໍ່ໄດ້ໄປຮອດເປົ້າໝາຍ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຫຼືສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃດໆ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດກ່າວ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ທະຫານສະຫະລັດ 46 ຄົນ ບາດເຈັບ ສອງເທົ່າ ຫຼາຍກວ່າທີ່ໄດ້ມີການລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ ອີງຕາມຈຳນວນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ນາຍພົນຈັດຕະວາ ແພັດ ຣາຍເດີ້.
“ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະເປັນສະເກັດລະເບີດ ການເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ເຮັດໃຫ້ເຈ້ຍຫູຂາດ ເຮັດໃຫ້ຫູອື້ ຂໍ້ເທົ່າຜະລິກ” ນາຍພົນຣາຍເດີ້ກ່າວ ພ້ອມໆກັບການບາດເຈັບທາງສະໝອງ.
ການບາດເຈັບຂອງທະຫານອາເມຣິກັນ ມີຂຶ້ນໃນການໂຈມຕີ 4 ຄັ້ງ: ການໂຈມຕີໂດຍໂດຣນ ຕໍ່ຖານທັບອາກາດ ອາລ-ຮາເຣຍ ໃນເມືອງເອີບິລ ບ່ອນທີ່ໂດຣນໄດ້ຕົກລົງມາກ່ອນທີ່ຈະລະເບີດ ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຫຼາຍລຳ 2 ຄັ້ງຕໍ່ຖານທັບອາກາດ ອາລ-ອາຊາດ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງອີຣັກ ແລະການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຫຼາຍລຳ ທີ່ຄ້າຍອາລ-ແທນຟ໌ (Al-Tanf) ໃນປະເທດຊີເຣຍ.