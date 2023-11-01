ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ຫຼື ຈະຫຼວດຢ່າງໜ້ອຍ 27 ຄັ້ງໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຖືກສົ່ງໄປໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາ ແພັດ ຣາຍເດີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຢ່າງໜ້ອຍການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ເຈັດຄັ້ງ ແມ່ນຖືກດຳເນີນຂຶ້ນຫຼັງຈາກກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໂຈມຕີສະຖານທີ່ສອງແຫ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຊີເຣຍ ທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ອິສລາມ ຂອງ ອີຣ່ານ ແລະ ກຸ່ມທີ່ເປັນສະມາຊິກ.
ການໂຈມຕີຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີກ່ອນໜ້ານີ້ໃສ່ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນ “ຢ່າງຈຳກັດ” ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໃນ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ,” ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງລັດຖະມົນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ.
ບໍ່ການໂຈມຕີໃດໆທີ່ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີແກ້ແຄ້ນຂອງ ສະຫະລັດ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ.