ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢ່າງຮຸນແຮງກ່ຽວກັບຈີນນັ້ນ, ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຍັງໄດ້ຕຳໜິບໍລິສັດອາເມຣິກາອີກດ້ວຍ ວ່າຂາຍຄ່ານິຍົມຂອງປະເທດນີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດຂອງຕົນ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາຊົນຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກແຫ່ງນັ້ນ.
ທ່ານເພັນສ໌ ເວົ້າວ່າ "ມີບໍລິສັດຂ້າມຊາດຂອງອາເມຣິກາຫລາຍບໍລິສັດຫລາຍ ເກີນໄປໂພດທີ່ໄດ້ຄຸເຂົ່າໃຫ້ເງິນ ແລະຕະຫລາດຈີນ ໂດຍພາກັນມິດງຽບ ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ຕຳໜິພັກຄອມມີວນິສຈີນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງພາກັນແມ່ນກະທັ້ງ ເອົາຄ່ານິຍົມຂອງຄົນອາເມຣິກັນໄປເຫັນພ້ອມນຳພວກເຂົາດ້ວຍ.”
"ວັດທະນະທຳຂອງບໍລິສັດທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ເມີນເສີຍຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງມີເຈດຕະນາ ບໍ່ແມ່ນວັດທະນະທຳທີ່ກ້າວໜ້າ ແຕ່ມັນແມ່ນວັດທະນະທຳທີ່ກົດຂີ່ປາບປາມ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ເພັນສ໌ ທີ່ກ່າວເຖິງບໍລິສັດສະຫະລັດ ທີ່ຜະລິດເຄື່ອງນຸງຫົ່ມຂອງນັກກິລາ 2 ບໍລິສັດ ຄື ໄນກີ (Nike) ແລະສະມາຄົມບານບ້ວງແຫ່ງຊາດ ຫລື NBA.
ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ສູນກາງວີລສັນ (Wilson) ຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ບໍລິສັດ Nike ໄດ້ໂຄສະນາຕົນເອງວ່າ “ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ," ແຕ່ວ່າເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງຮົງກົງແລ້ວ "ບໍລິສັດນີ້ ຜັດຢາກກວດເບິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວທາງສັງຄົມຂອງຕົນເມື່ອໄປເຖິງເຫດການໃນຕົວຈິງກ່ອນ."
ທ່ານເພັນສ໌ ເວົ້າວ່າ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຂອງຍີ່ຫໍ້ນີ້ ຢູ່ໃນຈີນໄດ້ເອົາສິນຄ້າຂອງທີມບານບ້ວງ Houston Rockets ອອກຈາກຮ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ "ເພື່ອເປັນໃຈດຽວກັບລັດຖະບານຈີນທຳການປະທ້ວງຕໍ່ຄຳເວົ້າ 7 ຄຳ ຂອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ Rockets ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີວ່າ "ຈົ່ງສູ້ເພື່ອເສລີພາບ, ຈົ່ງຢືນຢູ່ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບຮົງກົງ."
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານ ເພັນສ໌ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ນັກກິລາສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ NBA ແລະເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຈຳນວນນຶ່ງ "ທີ່ມັກສະແດງອອກເຖິງເສລີພາບຂອງຕົນ ເພື່ອຕຳໜິປະເທດນີ້ຢູ່ເປັນປະຈຳ ແມ່ນບໍ່ມີປາກມີສຽງຫຍັງເມື່ອເວົ້າເຖິງເສລີພາບ ແລະສິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດອື່ນ."
ທ່ານ ເພັນສ໌ ຍັງກ່າວເພີ້ມວ່າ ໂດຍການທີ່ເຂົ້າຂ້າງພັກຄອມມີວນິສຈີນ ແລະເຮັດໃຫ້ບໍ່ໃຫ້ມີການອອກປາກອອກສຽງຢ່າງມີເສລີພາບ "NBA ກຳລັງເຮັດຄືກັນກັບວ່າຕົນເປັນສາຂາອັນນຶ່ງທີ່ເປັນຂອງລະບອບຜະເດັດການທັງໝົດເລີຍ.”