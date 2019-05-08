ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກເລີກ
ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງ ເວເນຊູເອລາ, ແຕ່ໄດ້ເຕືອນຜູ້ພິ
ພາກສາ 25 ຄົນຂອງສານສູງສຸດໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການລົງໂທດ ທີ່ອາດ
ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ “ທາງເລືອກຕ່າງໆແມ່ນສາມາດນຳມາພິຈາລະນາໄດ້”
ເພື່ອປົດປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ບັນດາຜູ້ຟັງຢູ່ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ປະຈຳປີ ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບ ບັນດາປະເທດ ອາເມຣິກາ ໄດ້ມິດງຽບ ເມື່ອທ່ານ ເພັນສ໌
ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ການອາດໃຊ້ກຳລັງທະຫານນັ້ນ.
ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົມເຊີຍໃນທັນທີ ໃນຕອນອື່ນໆລະຫວ່າງການ
ກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບປະ
ຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ຈົນກວ່າຈະມີ “ເສລີພາບ.”
ທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ທຳນຽບຫ້າແຈ ພວມສົ່ງກຳປັ່ນ USNS Comfort ເຊິ່ງ
ແມ່ນກຳປັ່ນໂຮງໝໍທະຫານ, ໄປພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໃນເດືອນມິຖຸນາເປັນເວລາຫ້າເດືອນ
ເພື່ອສະໜອງການປິ່ນປົວດ້ານການແພດໃຫ້ອົບພະຍົບ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ຄົນອື່ນໆ.
ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ
ຕໍ່ນາຍພົນ ມານູແອລ ຟິກູເອຣາ, ທີ່ເປັນຫົວໜ້າ ອົງການສືບລັບ SEBIN ແລະ ໄດ້ແປ
ພັກ. ທ່ານແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະມານ 150 ຄົນ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ຖືກ
ມາດຕະການລົງໂທດ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາມຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ທ່ານ ມາດູໂຣ ອ່ອນກຳລັງລົງ.
ຜູ້ນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ
ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ ມັນເປັນຫຼັກ
ຖານຂອງການສະໜັບສະໜູນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນໂດຍພັນທະມິດຂອງຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການປ່ຽນລັດຖະບານໃໝ່ ແລະ
ການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ.
ນອກຈາກຈະກ່າວຫາທ່ານ ມາດູໂຣ ສຳລັບຄວາມລຳບາກທາງການເມືອງ ແລະ ເສດ
ຖະກິດ ແລ້ວ, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາ ຄິວບາ, ຣັດເຊຍ ແລະ
ອີຣ່ານ ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາໃຫ້ຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ
ຮິວໂກ ຊາເວສ ຢູ່ໃນອຳນາດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ