ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ກ່າວວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຈະບໍ່ໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜູນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ໃຫ້ການບັນເທົາທຸກຂອງສະຫະປະ
ຊາຊາດ “ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ” ຕໍ່ພວກທີ່ຖືກປະຫັດປະຫານ ແລະສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ
ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງ ຜ່ານທາງ
ອົງການພັດ ທະນານາໆຊາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື USAID.
ທ່ານ Pence ໄດ້ປະກາດໃນການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ ໃນການກ່າວຖະແຫຼງການ
ທີ່ສະຖານຈັດລ້ຽງອາຫານຄ່ຳໃນວັນພຸດວານນີ້ ຂອງກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມປົກປ້ອງສາສະໜາ
ຄຣິສ ຫຼື “Defense of Christians” ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອ “ສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ສະພາບ
ຂອງຊາວຄຣິສໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.”
“ພວກເຮົາຈະບໍ່ອາໄສກາງຕໍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພຽງລຳພັງ ເພື່ອຊ່ອຍ
ຊາວຄຣິສທີ່ຖືກປະຫັດປະຫານ ແລະຊົນກຸ່ມນ້ອຍທ່າມກາງການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ
ແລະຄວາມໂຫດຮ້າຍ ປ່າເຖື່ອນຂອງພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານ Pence ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະເຮັດວຽກ
ແບບຈັບມືກັນ ຈາກມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ກັບກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ ແລະອົງການເອກ
ກະຊົນອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອພວກທີ່ຖືກປະຫັດປະຫານຍ້ອນການນັບຖືສາສະໜາ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີຄວາມ
ຫຼົ້ມແຫຼວໃນການປະຕິບັດງານຊ່ອຍເຫຼືອພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ
“ທົນທຸກແລະທໍລະມານ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.”
ທ່ານ Pence ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນມີປະເທດໃດແດ່ທີ່
ປະກອບສ່ວນນຳ ວັນເວລາຂອງການປ່ຽນແປງ ຫຼືວ່າ ເປັນເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ເທົ່າໃດທີ່ຈະຍົກຍ້າຍ ຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງສະຫະລັດ ໄປຍັງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ສາສະໜາຄຣິສ ແມ່ “ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ ທຳລາຍ
ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນຜືນແຜ່ນດິນໂບຮານເກົ່າແກ່ ບ່ອນທີ່ຮຸ່ນທຳອິດໄດ້ເຕີບໂຕ
ມານັ້ນ,” ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວເນັ້ນຢ່າງເປັນການສະເພາະເຖິງ ອີຣັກ, ຊີເຣຍ ອີຈິບ ແລະ
ເລບານອນ.
VOA ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຫຼັງຈາກການກ່າວຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ Pence ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບໃນທັນທີ
ທັນໃດເທື່ອ.
ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ ມີອົງການບັນເທົາທຸກໃຫຍ່ໆ 4 ອົງການ
ປະກອບດ້ວຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ອົງການອົບພະຍົບ
ສະຫະປະຊາຊາດອົງການກອງທຶນເດັກສະຫະປະຊາຊາດ ແລະໂຄງການອາ
ຫານໂລກ.
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ຈາກອົງການທັງສີ່ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ສະໜອງປະມານ 4 ພັນ
500 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ໃນເງິນທຶນທັງໝົດ ແລະເປັນຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລາຍໃຫຍ່
ທີ່ສຸດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ.
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