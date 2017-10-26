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ທ່ານ Pence ກ່າວວ່າ ສຫລ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍ​ກົງ ຕໍ່​ສາສະໜາ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ຖະແຫຼງ ຕໍ່ກຸ່ມອົງການ Defense of Christians ໃນກອງປະຊຸມ ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 4 ເພື່ອ​ສົ່ງ​​ເສີມຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ຕໍ່ສະພາບ​ຂອງ​ຊາວ​ຄຣິສ ​ໃນວໍຊີງຕັນ, 25 ຕຸລາ 2017.

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ກ່າວ​ວ່າ ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ
ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ເງິນສະໜັບສະໜູນ ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ໃຫ້ການບັນ​ເທົາ​ທຸກຂອງສະຫະປະ
ຊາຊາດ “ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ” ​ຕໍ່ພວກທີ່ຖືກປະ​ຫັດ​ປະຫານ ​ແລະສາສະໜາ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​
ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ແລະຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ກົງ ຜ່ານທາງ
​ອົງການພັດ ທະນານາໆ​ຊາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື USAID.

ທ່ານ Pence ​ໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ດັ່ງກ່າວ​ ໃນການ​ກ່າວ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​
ທີ່​ສະຖານ​ຈັດ​ລ້ຽງ​ອາຫານ​ຄ່ຳ​ໃນວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ຂອງ​ກຸ່ມ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສາສະໜາ
​ຄຣິສ ຫຼື “Defense of Christians” ທີ່​ເຮັດວຽກເພື່ອ​ “ສົ່ງເສີມຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ຕໍ່ສະພາບ​
ຂອງ​ຊາວ​ຄຣິສ​ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.”

“ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ອາ​ໄສ​ກາງ​ຕໍ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ພຽງລຳພັງ ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​
ຊາວ​ຄຣິສ​ທີ່​ຖືກປະ​ຫັດ​ປະຫານ ແລະ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍທ່າມກາງ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຜົ່າ​ພັນ
​ແລະ​ຄວາມ​ໂຫດຮ້າຍ ​ປ່າ​ເຖື່ອນຂອງ​ພວກ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງ​ທ່ານ Pence ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ​ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​
ແບບ​ຈັບມືກັນ ຈາກ​ມື້​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ກັບ​ກຸ່ມ​ສາສະໜາ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ອົງການ​ເອກ​
ກະ​ຊົນ​ອື່ນໆ ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ປະ​ຫັດ​ປະຫານ​ຍ້ອນ​ການ​ນັບຖືສາສະໜາ​
ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ມີ​ຄວາມ
​ຫຼົ້ມ​ແຫຼວ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ
“ທົນ​ທຸກແລະທໍ​ລະ​ມານ​ ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ.”

ທ່ານ Pence ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃດ​ໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ມີ​ປະ​ເທດ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​
ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ນຳ ວັນ​ເວລາຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ຫຼື​ວ່າ ​ເປັນ​ເງິນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ
​ເທົ່າ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ຍ້າຍ ຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄປ​ຍັງອົງການ​ສະຫະ​
ປະຊາ​ຊາດ.

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ ສາສະໜາ​ຄຣິສ ​ແມ່​ “ຕົກ​ຢູ່​ໃນສະພາບ​ທີ່​ຖືກ​ຂົ່ມຂູ່ ທຳລາຍ
ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ​ໃນ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂບ​ຮານ​ເກົ່າ​ແກ່ ບ່ອນ​ທີ່​ຮຸ່ນ​ທຳ​ອິດ​ໄດ້​ເຕີບ​ໂຕ​
ມາ​ນັ້ນ,” ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເນັ້ນຢ່າງເປັນການສະ​ເພາະ​ເຖິງ ອີຣັກ, ຊີ​ເຣຍ ອີ​ຈິບ ​ແລະ ​
ເລ​ບາ​ນອນ.

VOA ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ໄປ​ຍັງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ແລະ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ
ຫຼັງ​ຈາກການ​ກ່າວ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຂອງ​ທ່ານ Pence ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ຕອບໃນທັນທີ
​ທັນ​ໃດ​ເທື່ອ.

ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ ມີອົງການບັນເທົາທຸກໃຫຍ່ໆ 4 ອົງການ
ປະກອບດ້ວຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ​ ອົງການອົບພະຍົບ
ສະຫະປະຊາຊາດອົງການກອງທຶນເດັກສະຫະປະຊາຊາດ ແລະໂຄງການອາ
ຫານໂລກ.

ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ຈາກອົງການທັງສີ່ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ສະໜອງປະມານ 4 ພັນ
500 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ໃນເງິນທຶນທັງໝົດ ແລະເປັນຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລາຍໃຫຍ່
ທີ່ສຸດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຊາວອີຣັກ ຜູ້ທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສ ຕຽມງານສຳຫຼັບ ວັນອາທິດທຳອິດ ທີ່ໂບດ Grand Immaculate ນັບຕັ້ງແຕ່ໄປຍຶດຄືນຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເມືອງ Qaraqosh, ໃກ້ໆກັບນະຄອນ Mosul, ອີຣັກ, 30 ຕຸລາ
ຊາວອີຣັກ ຜູ້ທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສ ຕຽມງານສຳຫຼັບ ວັນອາທິດທຳອິດ ທີ່ໂບດ Grand Immaculate ນັບຕັ້ງແຕ່ໄປຍຶດຄືນຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເມືອງ Qaraqosh, ໃກ້ໆກັບນະຄອນ Mosul, ອີຣັກ, 30 ຕຸລາ

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