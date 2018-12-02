ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ເພັນ​ສ: ອີ​ຣ່ານ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ພວກ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ ​ຕໍ່​ຕ້ານ ອີ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ເພັນ​ສ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມປະ​ຈຳ​ປີ ສະ​ພາ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ, ເມືອງ ຮອ​ລ​ລີ​ວູດ, ລັດ ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ. 30 ພະ​ຈິກ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຮອງ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັ​ນ​ສ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ກົດ​ດັນ​
ອີຣ່ານ ຂອງວໍຊິງຕັນແມ່ນກຳລັງໄດ້ຜົນ, ດ້ວຍລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ກຳລັງສູນເສຍ
ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນພວກທະຫານບ້ານທີ່ເປັນຕົວແທນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາກພື້ນ.

ທ່ານ ເພັນ​ສ ໄດ້​ຍົກ​ຍ້ອງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ກົດ​ດັນ ອີ​ຣ່ານ ໃຫ້​
ສິ້ນສຸດກິດຈະກຳມຸ່ງຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ
ຂອງສະພາ ອິສຣາແອລ ອາເມຣິກັນ (IAC) ໃນເມືອງ ຮອລລີວູດ, ລັດຟລໍຣິດາ. ສະພາ
IAC ແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ປະສົງຜົນກຳໄລ ທີ່ພະຍາຍາມສ້າງຊຸມຊົນ “ທີ່ມີການພົວພັນກັນ
ແລະ ສາມັກຄີກັນ” ໃນບັນດາຊາວ ອິສຣາແອລ ຫຼາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ. ອິສຣາແອລ ແມ່ນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງ ສະຫະລັດ, ແລະເປັນຄູ່ປໍລະປັກ
ທີ່ສຳຄັນໃນພາກພື້ນຂອງ ອີຣ່ານ.

ທ່ານ ເພັນ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ຜູ້​ຟັງຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ຢູ່​ຫໍ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ວ່າ “ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າ,
ການກະທຳຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຕັດຄວາມສາມາດຂອງລະບອບການປົກຄອງ ອີຣ່ານ
ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນພວກກໍ່ການຮ້າຍຮັບໃຊ້ຂອງເຂົາເຈ້າໃນທົ່ວພາກພື້ນ ຕາມມາດຕະ
ຖານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.” ທ່ານ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມ ຕໍ່ການຕົບມືໃຫ້ນັ້ນວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ ອີຣ່ານ
ສືບຕໍ່ທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສັນ
ຍາຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຕໍ່ທ່ານ, ຕໍ່ ອິສຣາແອລ ແລະ ຕໍ່ໂລກວ່າ: ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ
ຈະບໍ່ມີວັນອະນຸຍາດໃຫ້ ອີຣ່ານ ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ເດັດຂາດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG