ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ຖືກໝາຍຮຽກໂດຍໄອຍະການພິເສດທີ່ຮັບຜິດຊອບການສືບສວນ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະພັນທະມິດຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນ ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບເຫດການນີ້ໂດຍກົງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ໃບໝາຍຮຽກຕົວທ່ານເພັນສ໌ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນໂດຍໄອຍະການພິເສດ, ທ່ານແຈັກ ສມິດ (Jack Smith) ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຜ່ານມານີ້, ອີງຕາມຜູ້ນຶ່ງທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ ໂດຍບໍ່ປະສົງອອກນາມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພາະເປັນການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຄວາມຫລໍ່ແຫລມ.
ສະຖານະການພິເສດຂອງອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ອາດຈະເປັນພະຍານໃນເລື້ອງຂອງອະດີດຫົວໜ້າຂອງທ່ານ ໃນການສືບສວນຄະດີອາຍານີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານເພັນສ໌ ພິຈາລະນາ ການລົງແຂ່ງຂັນເປັນ ປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2024 ກັບທ່ານທຣຳ. ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ຫ່າງເຫີນກັນນັບຕັ້ງແຕ່ມີກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຫໍລັດຖະສະພາຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021, ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄຊຊະນະຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນຖືກຢຸດລົງ.
ອົງການຂ່າວ ABC News ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບໝາຍຮຽກດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານເພັນສ໌ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະໄດ້ດຳລົງຕຳ ແໜ່ງຕໍ່ໄປໄດ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ແລ້ວ. ທ່ານທຣຳຢືນ ຢັດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າ ທ່ານເພັນສ໌, ຜູ້ທີ່ມີບົດບາດ ໃນທາງພິທີການຕໍ່ການຮັບຮອງ ເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ, ໂດຍການປະຕິເສດຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະສົ່ງຜົນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ "ຄືນໄປໃຫ້ລັດຕ່າງໆ" ເທົ່ານັ້ນກໍແລ້ວ.
ໃນມື້ນັ້ນ, ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຄວາມຂີ້ຕົວະວ່າ ການ ເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ໄດ້ຖືກລັກ ໄປນັ້ນໄດ້ພາກັນຍ່າງໄປຫາຕຶກລັດຖະສະພາ, ຍູ້ຮົ້ວກັ້ນອອກຢ່າງຮຸນແຮງ ບຸກຜ່າຕຳຫຼວດຍາມ ແລະທຸບປ່ອງຢ້ຽມ ແລະປະຕູເຂົ້າໄປ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເພັນສ໌ ກຳລັງເປັນປະທານການຮັບຮອງເອົາໄຊຊະນະຂອງທ່ານໄບເດັນຢູ່. ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພ ພ້ອມກັບພະນັກງານ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໃນກຸ່ມນັ້ນ ຮ້ອງໂຮຂຶ້ນວ່າ, "ຜູກຄໍໄມຄ໌ ເພັນສ໌!"
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ທ່ານເມີຣິກ ກາແລນ ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ໄດ້ເອົາທ່ານສມິດ, ອະດີດໄອຍະດ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ມາເປັນໄອຍະການພິເສດສໍາລັບການສືບສວນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທຣຳ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນ ຄວາມຜ່າຍແພ້ຂອງທ່ານ, ການກະທໍາຂອງທ່ານທີ່ນໍາໄປສູ່ການກໍ່ຈາລະຈົນໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ແລະການຄອບຄອງເອກະສານລັບ ຫຼັງຈາກທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງໄປແລ້ວ.