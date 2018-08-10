ລັດຖະບານ ປ. ທຣໍາ ຕ້ອງການ ຢາກສ້າງຕັ້ງ ກຳລັງ ອະວະກາດ ພາຍໃນປີ 2020

ທຳນຽບຫ້າແຈກຳລັງເອົາບາດກ້າວໃໝ່ ໃນການກໍ່ຕັ້ງກຳລັງອະວະກາດໃນປີ 2020
ເພື່ອ “ສະໜອງຕອບຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນສະໜາມລົບໃໝ່” ທີຮອງປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະ
ລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ທຳນຽບ ຫ້າແຈວ່າ “ບັດນີ້ ເວລາ
ໄດ້ມາເຖິງແລ້ວທີ່ຈະຂຽນບົດຕອນອັນຍິງໃຫຍ່ຕໍ່ໄປໃນປະຫວັດສາດຂອງກອງທັບ
ພວກເຮົາ ເພື່ອກະກຽມຕໍ່ສະໜາມລົບໃໝ່. ເວລາໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ ເພື່ອກໍ່ຕັ້ງກຳລັງ
ອະວະກາດສະຫະລັດ.”
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ໃຫ້ກໍ່ຕັ້ງກຳລັງອະວະກາດ
ໃຫ້ເປັນຂະແໜງການໃໝ່ຂອງກອງທັບ ທີ່ທ່ານທຣໍາກ່າວວ່າ ມີຄວາມຈຳ ເປັນເພື່ອ
ຄໍ້າປະກັນ ການຄອບງໍາສະຫະລັດຢູ່ໃນອະວະກາດ.
ຢູ່ໃນການຂຽນລົງທາງທວິດເຕີ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານບຣາຍອັນ ຊາຕສ໌ ທີ່ສັງກັດ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດຮາວາຍ ຮ້ອງກຳລັງອະວະກາດວ່າ ເປັນ“ແນວຄິດທີ່ໂງ່ຈ້າ.”
ທ່ານຂຽນວ່າ “ຮອງປະທານາທິບໍດີຫາກໍປະກາດກ່ຽວກັບຂະແໜງການໃໝ່ຂອງກອງ
ທັບ “ກຳລັງອະວະກາດ” ເພາະວ່າ ບໍ່ມີສະມາຊິກ ພັກຣີພັບບລິກັນຄົນໃດ ເຕັມໃຈທີ່ຈະບອກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດວ່າ ມັນແມ່ນແນວຄິດທີ່ໂງ່ຈ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ “ກຳລັງ
ອະວະກາດ” ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ມັນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຜູ້ນຳ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າອອກຈາກ
ແນວຄິດຜີບ້າ. ເລືອກເອົາພັກເດໂມແຄຣັດເພື່ອກວດກາ ອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ.”
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ສົ່ງລາຍງານໄປຫາລັດຖະສະພາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃຫ້ລາຍລະ
ອຽດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃນການຄຸ້ມຄອງອະວະກາດຂອງຕົນ.
ລາຍງານບອກເຖິງລາຍລະອຽດການກໍ່ຕັ້ງກອງບັນຊາການອະວະກາດ ທີ່ຈະດູແລການ
ປະຕິບັດງານກຳລັງອະວະກາດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານອະວະກາດ ຈາກ
ເຫຼົ່າທັບຕ່າງໆ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໂຄງລ່າງດັ່ງກ່າວແມ່ນການວາງພື້ນຖານສຳລັບເຫລົ່າທັບໃໝ່
ໃນ 18 ຫາ 24 ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ຖ້າຫາກລັດຖະສະພາຮັບຮອງເອົາ. ສະພາເປັນສາຂາ
ດຽວຂອງລັດຖະບານທີ່ມີອຳນາດໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການກໍ່ຕັ້ງຂະແໜງການໃໝ່ຂອ
ກອງທັບ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະກາດຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້
ຄວາມທາງທວິດເຕີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ “ກຳລັງອະວະກາດຕະຫຼອດໄປ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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