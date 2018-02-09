ຮອງ ປະທານາທິບໍດີ ເພັນສ໌ ໄປຮ່ວມ ພິທີເປີດ ການແຂ່ງຂັນ ໂອລິມປິກ ທີ່ເມືອງ ພຽງຈາງ

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງ ພຽງຈາງ
ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ປີ
2018.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ທ່ານເພັນສ໌ ໄດ້ເດີນທາງໄປກອງບັນຊາການ ກອງທັບເຮືອທີ
2 ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ເມືອງພຽງແຕັກ 70 ກິໂລແມັດຢູ່ທາງໃຕ້ ຂອງນະ ຄອນຫຼວງໂຊລ
ເພື່ອຢ້ຽມຢາມບ່ອນໄວ້ອາໄລໃຫ້ກຳປັ່ນລົບຈີໂອນັນ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ໄດ້ຫລົ້ມຍ້ອນ
ຖືກລະເບີດທີ່ມີການຖີ້ມໂທດໃສ່ເກົາຫຼີເໜືອ. ລູກເຮືອເກືອບ 50 ຄົນຢູ່ໃນກຳປັ່ນຈີໂອ
ນັນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ທ່ານເພັນສ໌ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ຖານທັບເຮືອເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່ອນເດີນທາງໄປຮ່ວມພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກວ່າ “ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ນີ້ໃນມື້ນີ້ກໍຄືຢືນ
ຢູ່ກັບບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ຍັງຢືນຢູ່ເພື່ອຄວາມຈິງແລະ ເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າ
ພາບເຫດການໃດໆ ອາດປາກົດອອກມາ ຕໍ່ສາກຫລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະແນວຄິດຂອງ
ກິລາໂອລິມປິກ ເກົາຫຼີເໜືອຕ້ອງຮັບເອົາການປ່ຽນແປງ.”
“ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງລົ້ມເລີກ ຄວາມໄຝ່ຝັນໃນການຢາກມີອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຍຸຕິການທ້າທາຍເກາະຜິດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ແລະເວົ້າໂດຍກົງແລ້ວເຂົາ
ເຈົ້າຕ້ອງຍຸຕິປະຫວັດການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນເທື່ອທຳອິດມື້ນີ້
ປະຊາຄົມໂລກ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ ຮອງປະທາ
ນາທິບໍດີເພັນສ໌ ອາດຈະພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ບ່ອນແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມ
ປິກ. ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຝ່າຍເກົາຫຼີເໜືອທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈຍາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເພັນສ໌ກ່າວວ່າ ຄະນະຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງເພື່ອໃຫ້ມີການພົບປະ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ
ເກີດຂຶ້ນ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຕ້ອງຍົກເລີກຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທັງໝົດ ແລະຈະຖືກກົດດັນໄປຈົນ
ກວ່າວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວຈະປະຕິບັດ.
ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ເຈ-ອິນ ກ່າວວ່າເກົາຫຼີໃຕ້ເຫັນວ່າການເປັນເຈົ້າພາບ
ໂອລິມປິກເປັນຊ່ອງທາງເພື່ອປັບປຸງຄວາມສຳພັນດ້ານການທູດກັບເກົາ ຫຼີເໜືອ. ທ່ານ
ໄດ້ກ່າວເຖິງການແຂ່ງຂັນນີ້ວ່າ "ເປັນການແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກເພື່ອ ສັນຕິພາບ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ