ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ແລະທ່ານນາງ ແຄເຣັນ (Karen), ພັນລະຍາຂອງທ່ານມີກໍານົດຈະເດີນທາງໄປເຖິງອີຈິບໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນ
ຢຸດແວ່ທໍາອິດ ໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 4 ວັນຂອງ
ທ່ານ ລວມທັງການໄປຢ້ຽມຢາມຈໍແດັນ ແລະອິສຣາແອລ ອີກດ້ວຍ.
ຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ເຮືອບິນ ແອຟອຣສ໌ ທູ (Air Force Two) ໄດ້ລົງແວ່ເຕີມນໍ້າມັນ
ທີ່ສະໜາມບິນແຊນນອນ (Shannon) ໃນປະເທດໄອແລນ (Ireland)
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ທ່ານເພັນສ໌ ໄດ້ໄປພົບກັບທະຫານສະຫະລັດ ຢູ່ໃນສະໜາມບິນ.
ກ່ຽວກັບເລື່ອງການປິດການໃຫ້ທຶນແກ່ການດໍາເນີນງານຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ທ່ານ
ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກທະຫານວ່າ "ພວກເຮົາຈະຫາທາງເຮັດໃຫ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຢູ່ວໍຊິງ
ຕັນດໍາເນີນງານໄດ້." "ພວກເຈົ້າມີແຕ່ພາກັນຕັ້ງໃຈເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ຫລ້ອນ."
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ອອກຖະແຫລງການກ່ຽວກັບການປິດລັດ
ຖະບານລົງ ໂດຍໄດ້ເວົ້າວ່າ ". . . ແທນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ພວກຜູ້ນໍາຂອງພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ຜັດເລືອກເອົາການປິດລັດຖະບານລົງ ທີ່ຈະມີຜົນຕາມມາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແກ່ການປ້ອງກັນປະເທດເຮົາ. ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫລືການທີ່ພວກເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ເຮັດຫຍັງໃນຄໍ່າຄືນມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ມີສາມັນສໍານຶກ."
ຢູ່ທີ່ນະຄອນໄຄໂຣ (Cairo) ນັ້ນ ທ່ານເພັນສ໌ ຈະມີການພົບປະກັບ ທ່ານ ອັບແດລ
ແຟັດຕາ ແອລ-ຊີສຊີ (Abdel Fattah el-Sissi) ປະທານາທິບໍດີຂອງອີຈິບ ແລະ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນອໍາມານ (Amman)
ຂອງຈໍແດັນ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານຈະພັກຄ້າງຄືນ ກ່ອນຈະເຂົ້າເຝົ້າກະສັດອັບດຸລລາ
(Abdullah) ທີ 2 ແລະພະ ມະເຫສີ ຣີນາ (Rania). ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນອາທິດ ທ່ານຈະອອກເດີນທາງໄປຍັງອິສຣາແອລ.
ທ່ານເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈາກລັດຖະບານຜູ້ທໍາອິດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ນັບ
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ປະກາດການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອຮັບຮູ້
ນະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມວ່າ ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງອິສຣາແອລ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ
ທີ່ຖືກປະນາມ ຈາກບັນດາຜູ້ນໍາຕ່າງໆໃນໂລກຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານທຣໍາ ຍັງໄດ້ປະກາດອີກວ່າ ສະຫະລັດຈະຍ້າຍສະຖານທູດຂອງຕົນຈາກນະຄອນ
ແທລ ເອວິບ ໄປເຈຣູຊາແລັມ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕາມມາດ້ວຍອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ວັນແຫ່ງຄວາມໂກດແຄ້ນ ທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍການເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທຣໍາ ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ.
ທ່ານເພັນສ໌ ເປັນຊາວຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັສແຕນທ໌. ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີເພັນສ໌ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພວກນັບຖືສາສະ
ໜາຄຣິສນິກາຍໂປຣແຕັສແຕນທ໌ ທີ່ຮັກຫອມອິສຣາແອລນັ້ນ ດີໃຈ.
ທ່ານເພັນສ໌ ບໍ່ຄາດວ່າ ຈະພົບປະກັບພວກຜູ້ນໍາປາແລັສໄຕນ໌.
ທໍາອິດທ່ານມີແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ
ແຕ່ວ່າ ທ່ານກັບຕັດສິນໃຈບໍ່ໄປ ພາຍຫລັງທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານ ຕໍ່ການຕັດສິນຂອງທ່ານທຣໍາ
ໃນການຮັບຮູ້ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ວ່າເປັນນະຄອນຫລວງຂອງອິສຣາແອລ ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ