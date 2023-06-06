ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ຮ່າງເອກະສານເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ປະກາດວ່າ ທ່ານຈະລົງແຂ່ງຂັນສຳລັບການສະເໜີເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ປີ 2024, ເຊິ່ງເປັນການພະຍາຍາມທີ່ມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະເອົາຊະນະອະດີດຫົວໜ້າຂອງທ່ານຄື ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກ ທີ່ຈະພະຍາຍາມຍາດເອົາທຳນຽບຂາວຈາກປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ.
ທ່ານເພັນສ໌, ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ ອິນດຽນນາ ທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ, ໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີໝາຍເລກສອງເປັນເວລາສີ່ປີຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ແຕ່ໄດ້ມີການຜິດຖຽງກັບທ່ານເວລາທີ່ທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນການຢືນຢັນຜົນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຜ່າຍແພ້, ຈົນນຳໄປສູ່ເຫດການວັນທີ 6 ມັງກອນ, ເຊິ່ງແມ່ນການກໍ່ຈະລາຈົນໂດຍຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ໃນຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ແລະ ການຈັບກຸມຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ.
ທ່ານ ເພັນສ໌, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີອຳນາດທາງລັດຖະທຳມະນູນເພື່ອຕ່າວປີ້ນການເລືອກຕັ້ງ, ໄດ້ຫຼົບໄປຫາຄວາມປອດໄພໃນວັນນັ້ນ, ໂດຍຫຼົບລີ້ກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ບ່ອນຂົນເຄື່ອງຂຶ້ນລົງລົດບັນທຸກຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງບາງຄົນຮ້ອງວ່າ “ແຂວນຄໍທ່ານ ເພັນສ໌!” ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຮາງແຂວນຄໍທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາເອງຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ໃກ້ກັບຫໍລັດຖະສະພາ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ, “ທານ ເພັນສ໌ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຄວນຖືກເຮັດ.” ທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ທຣຳ “ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງທ່ານມີອັນຕະລາຍ ແລະ ທຸກຄົນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາໃນວັນນັ້ນ” ແລະ ວ່າປະຫວັດສາດຈະນຳເອົາລາວມາຮັບຜິດຊອບ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ໃຫ້ປາກຄຳ ຕໍ່ຄະນະຕຸລາການ ທີ່ສືບສວນສອບສວນທ່ານ ທຣຳ.