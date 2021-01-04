ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ຖືກເລືອກ ເປັນປະທານສະພາຕໍ່າ ອີກນຶ່ງສະໄໝ

ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນປະທານສະພາຕໍ່າ ສະຫະລັດ ເປັນສະໄໝທີ 4 ຂອງທ່ານນາງໃນວັນອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ຕໍ່າກວ່າເກົ່າໃນສະພາ ແລະ ຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນຂ້າງໜ້າ.
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານນາງວ່າ “ໃນຖາ ນະເປັນປະທານສະພາຕໍ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະເປັນປະທານຂອງຕຳແໜ່ງທີ່ສັກສິດນີ້, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ກ້ອງຫຼັງຄາກົມຂອງວິຫານແຫ່ງປະຊາທິປະໄຕນີ້ ເພື່ອເລີ່ມກອງປະຊຸມສະໄໝທີ 117.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍທີ່ວ່ານັ້ນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາພັກຂອງ ທ່ານນາງ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ເປັນແມ່ຍິງພຽງຄົນດຽວທີ່ເປັນປະທານ, ແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 216 ຄະແນນໃນຕອນບ່າຍວັນອາທິດວານນີ້. ສະມາຊິກສອງສາມຄົນແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລົງຄະ ແນນສຽງໄດ້ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າຖືກກວດເປັນຜົນບວກສຳລັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼື ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບອື່ນໆ.
ຫຼັງຈາກການສູນເສຍການແຂ່ງສະພາຕໍ່າຫຼາຍຄັ້ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ, ພັກເດໂມແຄຣັດຄວບຄຸມສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ນ້ອຍລົງໃນສະພາຕໍ່າໃນກອງປະຊຸມໃໝ່ສະໄໝທີ 117, ດ້ວຍພັກເດໂມແຄຣັດກຳ 222 ຄະແນນ ຕໍ່ 211 ຄະແນນຂອງພັກຣີພັບບລີິກັນ.
ກ່ອນການສະບານຕົວຂອງທ່ານນາງ ເພໂລຊີ, ຜູ້ອະວຸໂສຂອງສະພາຕໍ່າ, ທ່ານ ດອນ ຢັງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ ອາລາສກາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວ, ດ້ວຍການໄດ້ຮັບການຢືນຕົບມືໃຫ້ຈາກສະມາຊິກສະພາຂອງທັງສອງຝ່າຍວ່າ “ຂ້າ ພະເຈົ້າຈະຊື່ສັດ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ. ມັນແມ່ນເວລາທີ່ພວກເຮົາຈະຈັບມືກັນ ແລະ ລົມນຳກັນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມ ໂດຍເວົ້າເຖິງທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ວ່າ “ເຈົ້າຈະເປັນປະທານຂອງສະພາຕໍ່າ.”
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບສະພາໃໝ່ເຂົ້າສູາກອງປະຊຸມໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໂດຍກ່າວຢໍ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງບົດບາດຂອງສະມາຊິກສະພາໃນຂະນະທີ່ປະເທດກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສາບານຕົວໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດ ຊອບທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ແລະ ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງທີ່ການນຳລຸ້ນກ່ອນໆໄດ້ປະເຊີນ.”