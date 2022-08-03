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ວັນພຸດ, 03 ສິງຫາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ​ໄດ້ໄປ​ຮອດ ​​​ເກາະ​ໄຕ້​ຫວັນແລ້ວ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຂັດ​ຕໍ່​ຄຳເຕືອນ ​​ຂອງ​ຈີນ

ຜູ້​ຄົນ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ປ້າຍ​ຕິດ​ທີ່​ຂຽນ​ວ່າ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບປະທານ​ສະພາ​ຕ່ຳ, ທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ໄທ​ເປຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ, ວັນ​ທີ 2 ສິງ​ຫາ, 2022.

ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະພາ​ຕ່ຳ​ສະຫະລັດນຳ​ໂດຍ​ປະທານ​ສະພາ​ຕ່ຳ, ທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ​ໄດ້ໄປ​ຮອດ​ເກາະ​ໄຕ້​ຫວັນໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນວັນ​ອັງຄານວານນີ້ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄຳເຕືອນຈາກ​ຈີນທີ່​ຂູ່ວ່າ​ຈະທຳ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ທາງ​ທະຫານ​ຕໍ່​ການ​ຢ້ຽມຢາມດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ຕາມ.

ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ທ່ານນາງເພ​ໂລ​ຊີ ​ໄດ້​ໄປ​ຮອດ​ສະໜາມ​ບິນໄທ​ເປ ຊົງ​ຊານ (Taipei Songshan) ກ່ອນ 11 ​ໂມງກາງ​ຄືນຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອນຮັບ​ໂດຍ​ບັນ​ດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄຕ້​ຫວັນ.

ທ່ານນາງເພ​ໂລ​ຊີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເຜີຍ​ແຜ່ອອກ​ມາ​ຫລັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ນາງ​ໄປ​ເຖິງວ່າ “ການຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ​ເຮັດ​ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນບໍ່ຫວັ່ນ​ໄຫວຂອງອາເມຣິກາ ໃນການສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕທີ່ຮຸ່ງ​ເຮືອງຂອງໄຕ້ຫວັນ,”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ ຫຼາຍໆ​ຄະ​ນະທີ່​ໄປ​ຍັງ​ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ​ມັນ​ບໍ່ທາງ​ທີ່​ຈະ​ຂັດກັບນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ມີ​ມາ​ແຕ່​ດົນ​ນານ.”

ຄາດ​ວ່າທ່ານນາງເພ​ໂລ​ຊີ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ໄຕ້​ຫວັນ, ທ່ານ​ນາງ ໄຊ ອິ້ງ​ເຫວິນ (Tsai Ing-wen) ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ​ແລະ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຄົນ​ອື່ນໆ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດມາ​ແລ້ວ, ບົດລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນໄດ້ຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບວ່າທ່ານ​ນາງເພ​ໂລ​ຊີ, ຜູ້ຕຳ​ໜິຈີນທີ່ມີຊື່ສຽງຈະເດີນຫນ້າກັບການ ໄປຢຸດແຫວ່​ທີ່ໄຕ້ຫວັນ ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເດີນ​ທາງໄປ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍຊີທີ່ກວ້າງກວ່ານັ້ນ.

ຈີນ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮັບເອົາໄດ້​ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ຕົນ​ເຫັນ​ວ່າ​ ເປັນ​ຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ຕົນ​ ຕໍ່​ເກາະ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງແຫ່ງນັ້ນ.

​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້, ທ່ານ​ນາງຮົວ ຈູນ​ຢິງ (Chunying) ​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຈີນ ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໄປນັ້ນ​ວ່າ “ໂງ່, ອັນຕະລາຍ, ​ແລະ​ເປັນ​ການ​ຫຼິ້ນ​ເກມ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ.”

Pelosi Visits Taiwan, Defying China
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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານນາງຮົວ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລາຍ​ງານຫຍໍ້ທີ່​ຈັດ​ເປັນ​ປະ​ຈຳວ່າ "ມັນເປັນ ການຍາກທີ່ຈະວາດ​ພາບໄດ້ວ່າ ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວອັນ​ໃດອີກ ທີ່ບໍ່ໄຕ່​ຕອງ ແລະເກາະ​ຜິດ​ໄປ​ຫລາຍກວ່ານີ້."​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ລັດສະພາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ໄຕ້​ຫວັນ​ເປັນ​ປະຈຳ​ກໍ່ຕາມ, ​ແຕ່​ຈີນກໍ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ “ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ” ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວວ່າ​ຈະ​ມີວິ​ກິດ​ການອັນ​ໃຫຍ່ຫລວງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ.

​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງຄານວານນີ້, ​ເຮືອບິນ​ລົບແລະ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຂອງ​ຈີນ​ຫຼາຍ​ລຳ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃກ້​ກັບ​ສາຍແບ່ງ​ກາງ​ໃນ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ, ອີງ​ຕາມ​ແຫຼ່ງຂ່າວ​ທີ່​ບໍ່​ປະສົງ​ອອກນາມ ທີ່ອົງ​ການຂ່າວຣອຍ​ເຕີ​ສ໌ (Reuters) ໄດ້ອ້າງ​ເຖິງ.​

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງທ່ານ​ນາງ Nancy Pelosi, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລ​ວງ​ໄທ​ເປ, ວັນ​ທີ 2 ສິງ​ຫາ, 2022.
ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງທ່ານ​ນາງ Nancy Pelosi, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລ​ວງ​ໄທ​ເປ, ວັນ​ທີ 2 ສິງ​ຫາ, 2022.

ແຫຼ່ງຂ່າວນັ້ນ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຮືອບິນ​ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວທາງ​ກົນ​ລະ​ຍຸດທີ່ "​ເປັນ​ການ​ຍຸຍົງ​ຫຼາຍ" ​ໂດຍໄດ້​ "ສຳ​ຜັດ" ​ເສັ້ນ​ແບ່ງ​ກາງທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການເປັນ​ເວ​ລາ​ອັນ​ສັ້ນໆ ​ແລະ​ໄດ້​ບິນ​ກັບຄືນ​ໄປ​ອີກ​ຟາກ​ຂອງ​ຊ່ອງ​ແຄບ. ໄຕ້ຫວັນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນຂຶ້ນ​ໄປເພື່ອຕິດຕາມສະຖານະການ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​ສ໌ (Reuters).

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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