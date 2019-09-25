ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ປະກາດການຟ້ອງຟ້ອງຢ່າງເປັນທາງ
ການຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ການກ່າວຫາວ່າ ທ່ານໄດ້
ພະຍາຍາມຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດຊ່ອຍທ່ານ ໃນການເລືອກຕັ້ງເພື່ອດຳລົງຕຳ
ແໜ່ງຄືນໃນປີ 2020.
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການກະທຳທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ໂດຍທ່ານປະ
ທານາທິບໍດີ ໄດ້ລະເມີດລັດຖະທຳມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີຕ້ອງເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ບໍ່ມີໃຜຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ.”
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ທຳການປະກາດຂອງເພິ່ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ລວມກັນກັບບັນດາຜູ້ນຳ
ສະພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ
ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດວັນອັງຄານວານນີ້.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ທອມ ມາລິໂນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາ
ນັກຂ່າວວ່າ “ມັນໄດ້ມີການກະທຳທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຫຼາຍຢ່າງ. ແຕ່ມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ປຽບທຽບກັບ
ເລື່ອງນີ້ໄດ້. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເວົ້າ, “ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົມຮູ້
ຮ່ວມຄິດ. ເຈົ້າຊິເຮັດຫຍັງກັບມັນ?”
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ທຣຳ ວ່າທໍລະຍົດຕໍ່ຄຳສາບານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ຂອງທ່ານ, ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການເລືອກ
ຕັ້ງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ສືບສວນສອບ
ສວນໃນຄະນະກຳມະການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງໃນສານ ສະນັ້ນສະພາຕ່ຳຈຶ່ງ
ສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າຈະໃຊ້ອຳນາດຢ່າງເຕັມທີ່ຕາມ
ມາດຕາທີ 1 ບໍ່, ລວມທັງອຳນາດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການຟ້ອງຮ້ອງ
ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
ໃນຄຳປາໄສຂອງເພິ່ນນັ້ນ, ທ່ານນາງໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳອະທິບາຍຂອງທ່ານ ເບັນຈາມິນ
ແຟຣັງຄລິນ ຜູ້ຂຽນລັດຖະທຳມູນຂອງລັດຖະບານໃໝ່ ສະຫະລັດ ວ່າ “ສາທາລະນະລັດ,
ຖ້າເຈົ້າສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຮັກສາມັນໄວ້.”
ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກັບຄືນໄປຕຶກຊີ້ຟ້າ ທຣຳ ເພື່ອ “ໃຊ້ເວລາສ່ວນຕົວ”
ເບິ່ງການປະກາດຂອງປະທານສະພາຕ່ຳ.
ພາຍໃນການປາກົດຕົວພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີຂອງທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້
ຕອບໂຕ້ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີຫຼາຍອັນ. ມີຂໍ້ຄວາມນຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຮາວີລົບ
ກວນປະທານາທິບໍດີ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນອີກຂໍ້ຄວາມນຶ່ງວ່າ “ໃນວັນທີ່ສຳຄັນຢູ່ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດນີ້, ມັນໄດ້ມີການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ມີຄວາມສຳເລັດຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ, ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍໄດ້ທຳລາຍມັນຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມອັບອາຍ
ຂາຍໜ້າໃຫ້ມັນດ້ວຍການອອກຂ່າວດ່ວນ ຊອກຫາຈັບຜິດທີ່ບໍ່ມີສາລະນັ້ນ. ມັນບໍ່ດີ
ຫຼາຍສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
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