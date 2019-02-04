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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທີມ ນິວ ອິງ​ແລນ ຊະ​ນະ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊຸບ​ເປີ ໂບ​ລ

ທ້າວ ທັອມ ເບ​ຣ​ດີ ຈາກ​ທີມ ນິວ ອິງ​ແລນ ອູ້ມ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ລາວ, ນາງ ວີ​ວຽນ, ຫລັງ​ຈາກການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊຸບ​ເປີ ໂບ​ລ NFL ຄັ້ງ​ທີ 53 ກັບ​ທີມ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ແຣມ​ສ໌. ນະ​ຄອນ ແອັດ​ແລນ​ຕາ, ລັດ ຈໍ​ເຈຍ. 3 ກຸມ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທີມ ນິວ ອິງ​ແລນ ແພັດ​ທ​ຣີ​ອັອດ​ສ໌ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ທີມ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ແຣມ​ສ໌ 13 ຕໍ່ 3
ແຕ້ມ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຊຸບເປີ ໂບລ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນນະຄອນ ແອັດແລນຕາ,
ລັດ ຈໍເຈຍ, ຄວ້າແຊັ້ມຄັ້ງທີສາມໃນຫຼີກກິລາຟຸດບອລແຫ່ງຊາດ ຫຼື NFL ໃນຮອບ 5 ປີ.

ສຳ​ລັບ​ກອງ​ຫຼັງ ຫຼື Quaterback ຂອງ​ທີມ ແພັດ​ທ​ຣີ​ອັອດ​ສ໌ ທ້າວ ທັອມ ເບ​ຣ​ດີ ນັ້​ນ,
ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວແມ່ນຄັ້ງທີ 6 ຂອງລາວ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຊຸບເປີ ໂບລ, ເປັນການ
ຂະຫຍາຍສະຖິຕິທີ່ລາວເປັນເຈົ້າຂອງຢູ່ແລ້ວ.

ດາ​ລາ​ອາ​ຍຸ 41 ປີ ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ວ່າ​ ລາວ​ອາດ​ອຳ​ລາ​ວົງ​ການ
ຫຼັງຈາກທີ່ຕອນນີ້ລາວໄດ້ຫຼິ້ນກິລາ NFL ໃນລະດູທີ 19 ຂອງລາວ, ໂດຍໄດ້ກ່າວ
ໃນລະຫວ່າງພິທີມອບຂັນ ຫຼັງການແຂ່ງຂັນວ່າ, “ໄຊຊະນະ ແລະ ຂັນໜ່ວຍນີ້ ມັນບໍ່
ເປັນແຮງກະຕຸ້ນໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?”

ທັງ​ສອງ​ທີມ​ໄດ້​ດີ້ນ​ຮົນ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ແຕ້ມ​ ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ເວ​ລາ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ, ດ້ວຍ​ທີມ
ແພັດທຣີອັອດສ໌ ໄດ້ຮັບຄະແນນນຳໜ້າ 3 ຕໍ່ 0 ໃນເຄິ່ງເວລາທຳອິດ ແລະ ໄດ້ທັຈ
ດາວ (Touchdown) ພຽງຄັ້ງດຽວ ໃນ 7 ນາທີ ທີ່ເຫຼືອຂອງການແຂ່ງຂັນ ຄັ້ງສຸດ
ທ້າຍ.

ກອງ​ໜ້າ​ຂອງ​ທີມ ແພັດ​ທ​ຣີ​ອັອດ​ສ໌ ທ້າວ ຈູ​ລຽນ ເອ​ແດ​ລ​ແມນ ໄດ້​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ເປັນ​
ນັກກິລາທີ່ຊົງຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສົ່ງ 10 ຄັ້ງ ສຳລັບໄລຍະປະມານ
130 ແມັດ.

ທ້າວ ເບ​ຣ​ດີ ​ກ່າວ​ວ່າ “ລາວ​ສົມ​ຄວນແລ້ວ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫຼິ້ນ.”

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊຸບ​ເປີ ໂບ​ລ ແມ່ນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ເບິ່ງ​ໃນ​ໂທ​ລະ​ພາບຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​
ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຊາວ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫຼາຍ​ຄົນ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຈັດ ຫຼື ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​
ປາຕີ້ຕ່າງໆ ເພື່ອເບິ່ງການແຂ່ງຂັນນັ້ນ.

ສຳ​ລັບຫຼາຍ​ຄົນ, ການໂຄ​ສະ​ນາ​ ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງພັກ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​
ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າເກມການແຂ່ງຂັນເອງ. ຫຼາຍບໍລິສັດຈະເປີດຕົວໂຄສະ
ນາໂທລະພາບໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະສຳລັບການແຂ່ງຂັນທີ່ໃຫຍ່, ແລະ
ເຂົາເຈົ້າຈ່າຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບການໂຄສະນາພວກນັ້ນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ຊົມ. ສຳລັບ
ປີນີ້ ການໂຄສະນາຍາວ 30 ວິນາທີ ມີລາຄາຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານໂດລາ ອີງຕາມວາລະ
ສານ AdWeek.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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