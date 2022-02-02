ສິດຍາພິບານຈອນ ພຣະສະຫວັດ ແມ່ນອາຈານສອນສາດສະໜາຄຣິສ ມີໂບດ ຊື່ວ່າ “ລາວຄຣິສຕຽນອາລາຍເຊີຈ໌ຢູ່ສະຕັອກຕັນ (Lao Christians alliance Church Stockton) ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ແລະໃນວັນເສົາ ທີ 29 ມັງກອນ ທີ່ ຜ່ານມານີ້ ອາຈານຈອນແລະພັນລະຍາ ໄດ້ເຂົ້ານອນ ຢູ່ໂຮງໝໍຊາກຣາເມັນໂຕ (Sacramento) ເພື່ອປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ຢູ່ຈົນເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນ. ອາການຂອງ ອາຈານຈອນ ປາກົດວ່າດີຂຶ້ນມາແດ່ແລ້ວ ແຕ່ພັນລະຍາ ຍັງຢູ່ໃນອາການໜັກ. ວີໂອເອ ໄດ້ໂອ້ລົມຖາມຂ່າວ ກັບອາຈານຈອນ ຢູ່ຕຽງນອນໂຮງໝໍ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເລົ່າເຖິງເຫດການສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ອາຈານຈອນ ພຣະສະຫວັດ ເປັນຜູ້ຮູ້ດີໃນເຂດນະຄອນຊາກຣາເມັນໂຕ ທ່ານ ແລະພັນລະຍາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ງັນເຮືອນດີ ຄົນລາວທີ່ເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງເປັນ ບ່ອນມີຄົນແອອັດ. ທ່າມກາງການລະບາດໂຄວິດ-19 ນີ້ມີຜູ້ໃສ່ໜ້າກາກ ແລະ ຜູ້ໃສ່ບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກ. ອາຈານຈອນ ແລະພັນລະຍາ ໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກ ຢູ່ສະເໝີ ພ້ອມທັງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ສາມອາທິດຕໍ່ມາ ອາຈານຈອນ ແລະພັນລະຍາ ໄດ້ເກີດປວດຕົນໂຕ ຢູ່ຕາມຮ່າງກາຍ ຖືຄີງໄຂ້ ໃນທີ່ສຸດ ອາຈານຈອນ ແລະພັນລະຍາ ໄດ້ເຂົ້ານອນຢູ່ໂຮງໝໍ ຈົນເຖິງປັດຈຸ ບັນ. ພັນລະຍາຂອງອາຈານຈອນ ຍັງຢູ່ໃນຫ້ອງມໍລະສຸມ ມີອາການໜັກ ບໍ່ມີ ໃຜສາມາດເຂົ້າໃກ້ ແລະຢ້ຽມຢາມໄດ້.
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