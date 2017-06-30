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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ດຳລັດ ຫ້າມເດີນທາງ ທີ່ໄດ້ຮັບ ການແກ້ໄຂ ຂອງ ປ. ທຣໍາ ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້

ພວກພະນັກງານສາຍການບິນ Iceland ກຳລັງມາເຖິງ ໃນມື້ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຈຳກັດການເດີນທາງ.

ລະບຽບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫ້າມ​ເດີນທາງ​ຮອບ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ໄດ້ດຳເນີນ
​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລາບ​ລື່ນ​ດີ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້ ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ​ ແລະບັນຫາ​ໃດໆ
ຄື​ກັບ​ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ການ​ພະຍາຍາມ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ.​ ລະບຽບ​ການ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ
ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ຫລັງ​ຈາກ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດໄດ້ຕັດສິນ​ຟື້ນຟູບາງ​ສ່ວນ​ຂອງດຳ
ລັດ​ຈຳກັດ​ການ​ເດີນທາງຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລທຣຳ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈະ ຍ້ອນ​ສານ
ໃນ​ລະດັບ​ທີ່​ຕ່ຳ​ລົງ​ມາບົນ​ພື້ນຖານທີ່​ວ່າ ມັນ​ຂັດ​ກັບ​ກົດ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ.

ສະຫະລັດ​ ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ ​ກົດ​ລະບຽບ​ໃໝ່ ​ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານນີ້ ​ທີ່​ບັງຄັບ​
ໃຫ້​ພວກ​ຂໍ​ວີ​ຊາຈາກ 6 ປະ​ເທດ ທີ່​ຜູ້​ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ຊາວ​ມຸສລິ​ມນັ້ນ ມີ ຄວາມ​
ສຳພັນ​ທີ່​ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ມີ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ຈຶ່ງຈະ
ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເດີນທາງ​ເຂົ້າມາ​ຍັງ​ສະຫະລັດ​ໄດ້.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາວຸ​ໂສ​ລັດຖະບານ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກົງ​ສຸນ ຄວນ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການຕາມຂັ້ນ​ຕອນ​ແບບ​ໃດກັບ​ການ​ຂໍ​ວີ​ຊາສຳ
ລັບຜູ້​ຄົນ ​ຈາກ ອີຣ່ານ, ລີ​ເບຍ ​ໂຊ​ມາ​ເລ​ຍ ຊູ​ດານ ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ເຢ​ເມນ.

ກົດ​ລະບຽບ​ໃໝ່​ໄດ້​ມີ​ຜົນບັງຄັບໃຊ້​ໃນ​ເວລາ 8:00 ໂມງ​ຕອນ​ແລງ ຕາມ​ເວລາທ້ອງ
​ຖິ່ນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້.

ຜູ້ໃດ​ທີ່​ໄດ້ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ລໍຖ້າ​ເຂົ້າ​ມາສະ​ຫະລັດ ທີ່​ມີ​ກຳນົດ​ເດີີນທາງ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 6 ກໍ
ລະກົດ​ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ​ໄດ້. ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຊື້​ປີ້​ເດີນທາງ​ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ
ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂຕາມ​ “ພາຍ​ຫລັງ’ ອີງຕາມ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາວຸ​ໂສ​ຂອງລັດ
ຖະບານ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຂໍ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ວີ​ຊາກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ລົບ​ລ້າງ
​ແຕ່​ວ່າ ບັນດາ​ຜູ້​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ພິສູດ​ເຖິງ​ຄວາມຈິງ​ ໃນຄວາມສຳພັນ​ທີ່
​ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຫຼື​ບໍ່ກໍ​ມີ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ນອກຈາກຜ່ານ
ການກວດ​ສອບຕາມປະ​ເພນີ​ແລ້ວ​.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕາມ​ປົກກະ​ຕິ
ຢູ່​ດ່ານກວດ​ຂາ​ເຂົ້າ​ຕ່າງໆ ​ເລີ່​ມ​ແຕ່ 8:00 ​ໂມງແລງ​ເປັນຕົ້ນ​ໄປ” ​ໂດຍ​ຄາດ​ຄະເນ​
ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ແບບ​ລາບ​ລື່ນ. ການຈັດ​ຕັ້ງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ຂອງດຳລັດ​ໂຈະ​ການ ເດີນ
ທາງ​ໃນ​ເດືອນມັງກອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແມ່ນ​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ຕາມ​ສະໜາມ​ບິນ​ຕ່າງໆ
ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ການ​ຫ້າມ 120 ວັນ​ຕໍ່ອົບ​ພະຍົບ ​ແລະ​ກຳນົດ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ອົບ​ພະຍົບ 50,000 ຄົນ
​ ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາສະ​ຫະລັດ ກໍ​ເລີ້ມມີ​ຜົນ​ບັງຄັບໃຊ້ໃນ​ແລງ​ວັ​ນພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​
ກໍ​ດີ ອົບ​ພະຍົບ​ໃດໆ​ທີ່​ສາມາດ​ພິສູດຄວາມ​ສຳພັນ​ທີ່​ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ສະມາຊິກໃນຄອບ
ຄົວຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ອາດ​ຈະໄດ້​ຮັບອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ.

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