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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ ​ຄົງຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ ຈົນ​ຮອດ ​ວັນປີ​ໃໝ່​ ​

ຮູບ​ປັ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ Benjamin Franklin ທີ່​ເຫັນ​ຢູ່ນອກ​ທາງ​ຍ່າງ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ທີ່​ເປົ່າ​ແປນ ໃນ​ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ, 2018 ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ມີ ການປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄວ້ ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເຮັດ​ໝົດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ ແຕ່​ກໍຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ຍັງຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປິດ
​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ​ໄວ້ ຈົນ​ຮອດ​ປີ​ໃໝ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ທັງສະ​ພາສູງ
ແລະ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຕ່າງ​ກໍບໍ່​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນວຽກ​ງານ​ໃດໆ ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່ ​
ຂອງ​ປີ 2018 ນີ້.

​ຍ້ອນເງິນ​ງົບ​ປະ​ມານຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານໄດ້​ໝົດ​ລົງເກືອບ 1 ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ແຕ່​ວ່າ ສະ​ພາບ​ທີ່​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້ ລະ​ຫວ່າງ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ​ທ​ຣຳ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາອະ​ນຸ​ມັດ​ເງິນ​ຫລາຍ​ຕື້​ໂດ​ລາເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ແລະສະ​ມາ​ຊິກລັດ​ຖະ​ສະ​ພາສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ເພີ້ມງົບ​ປະ​ມານ ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນພຽງໜ້ອຍ​ດຽວແຕ່​ກໍຄັດ​ຄ້ານ​ຢ່າງ​ເດັດ​ດ່ຽວ​ຕໍ່ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ.

ໃນ​ວັ​ນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້, ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ແລະ​ສະ​ພາ​ສູງ​ໄດ້ເປີດກອງປະ​ຊຸມ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສັ້ນໆ ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ນາ​ທີ ໂດຍ​ບໍ່ໄດ້​ເອີ່ຍ​ເຖິງເລື້ອງ​ຢຸດເຮັດ​ວຽກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫລືວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ໃດໆ ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ. ທັງ​ສອງ​ສະ​ພາມີ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເປີດກອງປະ​ຊຸມ​ພໍ​ເປັນ​ພິ​ທີໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານຫຍັງ ໃນ​ວັນ​ຈັນ ທີ 31 ທັນ​ວາທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

ໃນ​ການ​ຂຽນ​ລົງ​ທວີດ​ເຕີ ຕອນ​ຕົ້ນໆ ຂອງວານນີ້ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ກ່າວຢືນ​ຢັນ​ວ່າ "ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
​ລາດຕະ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນ​ ຢາກ​ໄດ້​ກຳ​ແພງ" ແລະ​ກໍອ້າງເຫດ​ຜົນວ່າ "ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍຸ​ຕິ​ຢາ​ເສບ
​ຕິດ, ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ພວກ​ແກັ່ງ, ພວກກໍ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຂົ້າ​
ມາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ."

ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາວ່າ ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລົງ​ນີ້ຈະ​ແກ່​ຍາວ​ໄປ​ດົນ​ປານ​ໃດ,
ຕາມ​ທີ່​ທ່ານ​ຄິດ, ທ່ານ​ທ​ຣຳ ບອກ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ "​ຈ​ະດົນປານ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້."

ທ່ານບໍ່​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຫຍັງກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ຍອມ​ລົດ​ລະ​ໃນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ເງິນ 5 ຕື້
ໂດ​ລາ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງນັ້ນ ຫລືບໍ່.

ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ, ທ່ານ​ຊັກ ຈ​ຊຸມ​ເມີ (Chuck Schumer) ຈາກ​ລັດ​ນີວຢອກ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເປັນປະ​ທານສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີ (Nancy Pelosi) ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ, ທ່ານ​ຊັກ ຈ​ຊຸມ​ເມີ (Chuck Schumer) ຈາກ​ລັດ​ນີວຢອກ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເປັນປະ​ທານສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີ (Nancy Pelosi) ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ພວກ​ສິ​ມາ​ຊີກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຕຳ​ໜິ​ທ່ານ ທ​ຣຳວ່າ​ເຮັດ​ໃຫ້ ປະ​ເທດ
​ຊາດ “​ຕົກ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ໂກ​ລາ​ຫົນ​ວຸ້ນ​ວາຍ” ແລະ​ໄດ້ເວົ້າ​ໃນ​ຫລາຍ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ
ທ່ານ​ທ​ຣຳເວົ້າ​ວ່າທ່ານ​ "ພູມ​ໃຈ" ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້ "ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ" ໃນ​ການ​ອັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລົງນີ້
ເພື່ອ​ແລກ​ກັບ​ເງິນ ​ເພື່ອ​ໄປສ້າງກຳ​ແພງ.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ກາ​ນ​ຮ່ວມ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງນັ້ນ, ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ, ທ່ານ​ຊັກ
ຈ​ຊຸມ​ເມີ (Chuck Schumer) ຈາກ​ລັດ​ນີວຢອກ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເປັນປະ​ທານສະ​ພາ​ຕ່ຳ,
ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີ (Nancy Pelosi) ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​ເວົ້າ​ວ່າ "ປະ​ທາ​ນາ
​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແຕ່ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ທ່ານບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ​ຈະ​ເອົາ​ຕົນ​ອອກ​ຈາກ
​ສະ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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