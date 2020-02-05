ອະດີດເຈົ້າເມືອງຊ້າວເບັນ ລັດອິນເດຍນາ ທ່ານພິດ ບູຕີເຈຈ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ
ຈາກລັດເວີມັນທ໌ ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ເກືອບໄດ້ຮັບຄະແນນເທົ່າໆກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ
ປ່ອນບັດຂັ້ນຕົ້ນພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ອີງຕາມການນັບ ຄະແນນບາງສ່ວນ
ຈາກຜົນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຕິດຕາມມາໃນຄ່ຳຄືນຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍແລະສັບສົນ.
ໂດຍທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າແຫ່ງຊາດ 41 ສຽງນັ້ນ ທ່ານພິດ ບູຕີເຈຈ ໄດ້ຮັບ
ຄະແນນ 26.8 ເປີເຊັນ ກາຍທ່ານແຊນເດີສ໌ທີ່ໄດ້ຮັບ 25.2 ເປີເຊັນ. ຕິດຕາມມາດ້ວຍ
ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານນາງເອລີຊາເບັດ ວໍເຣັນ ຈາກລັດແມັສຊາຈູແຊັສ ອະດີດຮອງ
ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງລັດຈາກລັດມິນເນໂຊຕາ
ທ່ານນາງເອມີ ໂຄລບູຈາ. ຜູ້ສະໝັກອີກຫົກຄົນ ມີຄະແນນ ນຳຫຼັງຫ່າງອອກໄປ ຈາກ
ບັນດາຜູ້ມີຄະແນນນຳໜ້າ.
ແຕ່ຜົນການນັບຄະແນນເຫລົ່ານີ້ ມາຈາກ 71 ເປີເຊັນຂອງໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆ. ບໍ່
ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ເວລາໃດສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 29 ເປີເຊັນນັ້ນ ຈະຖືກລາຍງານໃຫ້ຊາບ
ແລະກໍຍັງມີໂອກາດຢູ່ໜ້ອຍນຶ່ງ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໄດ້.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງແນວຄິດທີ່ແບ່ງແຍກກັນພາຍໃນພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ໃນຂະນະທີ່ພັກຊອກຫາຜູ້ສະໝັກທີ່ເຂັ້ມແຂງພຽງພໍ ເພື່ອເອົາປະທານາທິບໍດີດໍ
ໂນລ ທຣຳ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນເດືອນພະຈິກຈະ
ມາເຖິງນີ້.
ທ່ານບູຕີເຈຈ ທີ່ໜຸ່ມແໜ້ນ ອາຍຸ 38 ປີ ຕາງໜ້າໃຫ້ ພວກນິຍົມແນວທາງປານກາງຂອງ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະເປັນຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີທີ່ເປີດເຜີຍວ່າເປັນກະເທີຍ. ທ່ານ
ແຊນເດີສ໌ ອາຍຸ 78 ປີ ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນນັກສັງຄົມນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ເຫັນພ້ອມກັບການປິ່ນປົວທີ່ເທົ່າທຽມກັນທົ່ວໄປ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທີ່ຈະລືບລ້າງປະກັນ
ໄພສຸຂະພາບສ່ວນໂຕ. ທ່ານບູຕີເຈຈ ສະໜັບສະໜູນປະກັນໄພສຸຂະພາບລັດຖະບານ
ໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນຮັກສາການປິ່ນປົວສ່ວນໂຕສຳລັບເຂົາເຈົ້າໄດ້.
ທ່ານແຊນເດີສ໌ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາທັງໝົດບໍ່ເສຍຄ່າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
ສີ່ປີ ແລະລົບລ້າງໜີ້ສິນຂອງນັກສຶກສາທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ທ່ານບູຕີເຈຈ ຈະຈຳກັດຄ່າຮຽນລ້າສຳ
ລັບນັກສຶກສາ ຈາກບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອ
ໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນໜີ້ສິນ.
ແຕ່ວ່າທັງສອງທ່ານ ຕ່າງກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ “ຂໍ້ຕົກລົງດິນຟ້າອາກາດ ໃໝ່”
ຮັບມືກັບສະພາບໂລກຮ້ອນ ເຫັນພ້ອມກັບການຜ່ອນຜັນ ສຳລັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດ
ກົດໝາຍ ປະກາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານຄືນໃໝ່ ແລະເຫັນພ້ອມ
ກັບການຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດກັບຄືນມາບ້ານຈາກອັຟການິສຖານ.
ມັນໃຊ້ເວລາເກືອບໝົດມື້ ເພື່ອໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດມາລາຍງານ ຜົນການປ່ອນບັດແຕ່
ພຽງແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເພາະອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໄດ້ເປັນຄວາມພິດພາດກ່ຽວ
ກັບເລື້ອງລະຫັດ ແລະການລົງຄະແນນສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ທີ່ລາຍງານຕໍ່ໂມບິລ app
ອອກແບບສະເພາະ ສຳລັບການນັບຄະແນນຢູ່ຕາມລັດຊົນນະບົດ.