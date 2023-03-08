ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ ຈໍເຈຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກົດໝາຍທີ່ເປັນບັນຫາ ກ່ຽວກັບ “ຕົວແທນຕ່າງປະເທດ” ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍພັກລັດຖະບານ, ເຊິ່ງບັນດານັກວິຈານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງຜູ້ໃຊ້ອຳນາດຜະເດັດການໃນປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ລະຫວ່າງທະເລດຳ ແລະ ທະເລແຄສປຽນນັ້ນ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆອົງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຫຼາຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ລົງທະບຽນເປັນ “ຕົວແທນຕ່າງປະເທດ,” ຫຼືປະເຊີນກັບການປັບໃໝຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ນັກວິຈານໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈື່ໄດ້ກົດໝາຍ ຣັດເຊຍ ປີ 2012 ທີ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຖືກໃຊ້ເພື່ອປາບປາມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານສິ່ງທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າການອ່ານຄັ້ງທຳອິດໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງສະບາຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ຈໍເຈຍ.
ນັກຂ່າວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ຄັດຄ້ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕຶກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ຕະບີລິຊີ, ບາງຄົນຖືທຸງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແລະ ທຸງຊາດສະຫະລັດ. ທ່າມກາງການມີໜ້າຂອງຕຳຫຼວດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ “ບໍ່ເອົາກົດໝາຍ ຣັດເຊຍ.”