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ຊາວນະຄອນຫຼວງປາຣີ ສາມາດໃຊ້ເວລາ ຢູ່ນອກບ້ານ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຊາວຝຣັ່ງຄູ່ນຶ່ງ ໃສ່ໜ້າກາກ ເຕັ້ນລໍາຢູ່ຈະຕຸລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງປາຣີ ເມື່ອວັນອາທີດ ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2021.

ການແຜ່ລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ຢູໂຣບປາ
ກົດວ່າໄດ້ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງແດ່ແລ້ວ ອັນເປັນຜົນມາຈາກມາດຕະ ການທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນ
ສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄົນອອກນອກບ້ານແລະໃສ່ ໜ້າກາກໂດຍສະເພາະຢູ່
ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງປາຣີທາງການໄດ້ເລີ້ມປະກາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນອອກນອກບ້ານໄດ້
ແລ້ວ ແລະສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ນອກ ບ້ານໄດ້ ເລີ້ມແຕ່ 7:00 ໂມງແລງ ຫາ
9:00 ໂມງ ແລງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຍັງມີກົດລະບຽບຄວບຄຸມ ຢູ່ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ດັ່ງທີ່ຍາປ້າຄຳ ແພງ ຢູ່ໃນ
ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງປາຣີ ໄດ້ກ່າວເຖິງກົດລະບຽບ ແລະສະພາບການຫລ້າ
ສຸດ ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າເປັນເມືອງ ແສງສີ ບໍ່
ມີການຫລັບນອນ ແລະເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຊາວໂລກ. ບັດນີ້ປາກົດວ່າ
ຊາວນະຄອນຫຼວງປາຣີ ໄດ້ເລີ້ມມີຊີວິດຊີວາ ຂຶ້ນມາໃໝ່ອີກ ແລ້ວ ທີ່ມີຜູ້ຄົນພາອອກພາ
ກັນອອກມາຕາກອາກາດ ປິກນິກ ນັ່ງຫຼິ້ນຢູ່ຕາມ ແຄມແມ່ນໍ້າແຊນ (Saint) ທີໄຫຼຜ່ານ
ເມືອງນັ່ງຫຼິ້ນຢູ່ຕາມສວນສາທາລະນະ ຕ່າງໆ. ສັນຍາລັກອີກຢ່າງນຶ່ງຂອງຊາວນະຄອນ
ຫຼວງປາຣີນັ້ນກໍຄື ເຂົາເຈົ້າມັກ ພາກັນນັ່ງກິນດື່ມກາເຟ ຢູ່ຕາມຮ້ານເລາະແຄມທາງ.

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