ຝຣັ່ງ ພວມກຽມຮັບມືກັບການປະທ້ວງຮອບທີ 9 ຂອງພວກ “ເສື້ອກັກສີເຫຼືອງ” ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ມີການສົ່ງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ 80,000 ຄົນ ອອກປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ໃນຮອບອາທິດຜ່ານມາ ການປະທ້ວງຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ໃຊ້ລະເບີດນ້ຳຕາ ແລະທໍ່ສີດນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ສີດເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງທີ່ຖະໜົນໃຫຍ່ຊັງເອລີເຊ ແລະອະນຸສາວະລີປະຕູໄຊ.
ນອກຈາກນະຄອນຫຼວງປາຣີແລ້ວ ພວກຈັດການປະທ້ວງໃນອາທິດນີ້ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເດີນຂະບວນ ທີ່ເມືອງບວກໃນພາກກາງຂອງປະເທດ ຊຶ່ງອາດຈະພາໃຫ້ມີຜູ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເດີນທາງໄປປາຣີ.
ເຈົ້າເມືອງໆບວກ ທ່ານປາສກາລ ບລັງ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງອາແອັຟເປວ່າ ປະຊາຊົນໃນເມືອງດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆ ກໍພາກັນປິດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມຮ້ານຄ້າ ໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມຮຸນແຮງລະເບີດຂຶ້ນ.
ການປະທ້ວງໃນທົ່ວປະເທດຝຣັ່ງ ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 17 ພະຈິກຜ່ານມາ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານແຜນການຂຶ້ນພາສີນ້ຳມັນ. ການເດີນຂະບວນນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແບບເສລີຂອງປະທານາທິບໍດີເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ.
ໃນການຕອບຮັບຕໍ່ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ທ່ານມາກຣົງ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້ ໄດ້ໃຫ້ການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງພາສີ ແລະເງິນເດືອນ.
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