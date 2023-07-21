ພວກນັກໂທດທີ່ເປັນທະຫານຮັບຈ້າງໃນກຸ່ມແວັກເນີ ມີກຳນົດທີ່ຈະຖືກປ່ອຍຈາກສັນຍາການຮັບໃຊ້ການບໍລິການ “ໃນສອງສາມມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ລາຍງານສືບລັບປະຈຳວັນ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດ ກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ພວກນັກໂທດທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ “ໃນຈຳນວນທີ່ສຳຄັນ” ຊຶ່ງ “ມີທ່າທາງວ່າ” ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງແວັກເນີໃນຖານະພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ. ເວລານີ້ ຣັດເຊຍເອງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ການເກັບເກນເອົາພວກນັກໂທດຂອງກຸ່ມແວັກເນີ ອີງຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດ.
ກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງແວັກເນີໄດ້ເຕີບໂຕກາຍເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ກໍ່ກະບົດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນເດືອນແລ້ວ. ການ ສິ້ນສຸດລົງ ໃນໂຄງການເກັບເກນເອົາພວກນັກໂທດ ຂອງກຸ່ມແວັກເນີ ແມ່ນນຶ່ງໃນຂີດໝາຍ ຂອງການນອງເລືອດທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງທະຫານຍຸກໃໝ່ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດກ່າວ ໂດຍມີພວກນັກໂທດທີ່ຖືກເກນຫຼາຍເຖິງ 20,000 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍໃນໄລຍະພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ.
ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳວັນວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ “ຊະນິດຕ່າງໆ” ເກືອບ 70 ລູກ ໂຈມຕີຢູເຄຣນນັບແຕ່ວັນຈັນເປັນຕົ້ນມາ “ແລະໃນຈຳນວນທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນແນໃສ່ເມືອງໂອເດສຊາ ຂົງເຂດໂອເດສຊາ ແລະເມືອງມີໂກລາອີບ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງ ແລະປະຊາຄົມ ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງພວກເຮົາ.”
ແຕ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ທ່ານກ່າວວ່າ “ຜູ້ປົກປ້ອງນ່ານຟ້າຂອງພວກເຮົາ” ບໍ່ສາມາດ “ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງນ່ານຟ້າຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ທັງໝົດ” ແຕ່ຢູເຄຣນພວມເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຕື່ມອີກ.
ຣັດເຊຍໄດ້ທໍາການໂຈມຕີຫົວເມືອງໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນດ້ວຍໂດຣນ ແລະລູກສອນໄຟເປັນຄືນທີສາມລຽນຕິດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ແນເປົ້າໝາຍເປັນພິເສດໃສ່ເມືອງໂອເດສຊາ ຊຶ່ງເປັນທ່າກຳປັ່ນທີ່ສຳຄັນໃນທະເລດຳ.
ມີ 2 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດທີ່ເມືອງທ່າໂອເດສຊາ ແລະບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 19 ຄົນທີ່ເມືອງມີໂກລາອິບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບທະເລດຳ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວ.
ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຣັດເຊຍໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຂອງຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກມົສກູໄດ້ຢຸດເຊົາການສະໜັບສະໜຸນ ໃນການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຢ່າງປອດໄພຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ແລ່ນຜ່ານກຳປັ່ນລົບຣັດເຊຍ ໃນທະເລດຳ.
ນອກນັ້ນ ມົສກູຍັງໄດ້ປະກາດ “ການແກ້ແຄ້ນ” ຕໍ່ການໂຈມຕີໃນອາທິດນີ້ຂອງຢູເຄຣນ ໃສ່ຂົວສຳຄັນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະແຫຼມໄຄຣເມຍ ຊຶ່ງຣັດເຊຍປະກາດຜະນວກເອົາແບບຜິດກົດໝາຍໃນປີ 2014.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍເມື່ອໄວໆມານີ້.
“ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຜົນກະທົບໄກອອກໄປກວ່າຢູເຄຣນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວຜົນກະທົບໃນທາງລົບ ຕໍ່ລາຄາເຂົ້າເບລ່ ແລະ ສາລີຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ ແຕ່ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນພວກທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມທີ່ຕົກທຸກໄດ້ຍາກ” ໂຄສົກຂອງທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ກອງທັບຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວເຖິງການໂຈມຕີເມືອງໂອເດສຊາວ່າ ເປັນ “ການຕອບໂຕ້ຄືນ.”
ຜູ້ປົກຄອງເຂດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານວີຕາລີ ກິມ ກ່າວຜ່ານ ທາງເຕເລກຣາມວ່າ ວ່າ ນຶ່ງໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດໄດ້ຖືກໃຈກາງເມືອງມີໂກລາອິບ ແລະພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແມ່ນຮວມເດັກນ້ອຍ 5 ຄົນ. ທ່ານກິມ ກ່າວຕື່ມວ່າ ມີສອງຄົນໄດ້ຖືກຊ່ວຍອອກມາ ຈາກຊາກຫັກພັງ.
ທ່ານໂອເລັກຊານເດີ ເຊນເກວິກ ເຈົ້າເມືອງມີໂກລາອິບ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາຄານສູງຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຫຼັງ ພ້ອມກັບບ່ອນຈອດລົດຈຳນວນນຶ່ງ.
ໃນອາທິດນີ້ ຣັດເຊຍໄດ້ແນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຕົນໃສ່ເມືອງໂອເດສຊາແລະເມືອງມີໂອລາອິບ ຫຼາຍໆເທື່ອ.