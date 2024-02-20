ປາປົວນິວກີນີ ຈະມອບອຳນາດໃນການຈັບກຸມໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຈມສ໌ ມາຣາພີ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 26 ຄົນໃນການດັກສະກັດໂຈມຕີລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດແລ້ວ ໃນເຂດວາເພນາມານດາ (Wapenamanda) ທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ.
ອຳນາດໃນການຈັບກຸມ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ແກ່ຕຳຫຼວດ.
ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນລາຍງານວ່າ ມີ 53 ຄົນ ແຕ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ປັບປ່ຽນຈຳນວນລົງມາເປັນ 26 ຄົນ.
ຜູ້ເສຍຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນພວກຊົນເຜົ່າຊີກິນ (Sikin) ແລະໄກກິນ (Kaikin) ຊຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນກັບຊົນເຜົ່າອາມບູລິນ (Ambulin) ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ NBC.
ສ່ວນອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ລາຍງານວ່າ ເຖິງແມ່ນໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດມີຈຳນວນຕ່ຳກໍຈິງ ແຕ່ລຸນຫຼັງມີການປັບປ່ຽນແລ້ວ ມັນຈະເພີ້ມສູງຂຶ້ນ. ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດປາປົວນິວກີນີ ທ່ານເດວິດ ແມນນຶ່ງ (David Manning) ມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນທາງໄປຍັງແຂວງເອັນກາ ບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລະຮູບພາບຂອງສື່ສັງຄົມກ່ຽວກັບການໂຈມຕີແມ່ນຮວມທັງຮູບພາບຂອງສົບທີ່ກອງຢູ່ເທິງລົດບັນທຸກຄັນນຶ່ງ.
ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນ “ການກະທຳທີ່ອັບອາຍຂາຍໜ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ” ທ່ານແມນນິ່ງກ່າວ.
ທ່ານມາຣາພີໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຊອກຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງແບບສະຫງົບ.
“ມັນບໍ່ມີລາງວັນໃດໆໃຫ້ຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນໃນການຕໍ່ສູ້ກັນ…ຈົ່ງວາງອາວຸດຂອງພວກທ່ານຊະ” ທ່ານມາຣາພີກ່າວ.
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