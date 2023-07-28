ການນໍາພາຂອງປາປົວນີວກິນີ ກໍາລັງໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະມີຜົນປະໂຫຍດ "ທີ່ໄຫລຕາມມາ" ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງກັບສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທໍາອິດຂອງລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດທີ່ດຳລົງຕໍແໜ່ງຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນນຳຄວາມສ່ຽງໃດໆ ຕໍ່ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໃກ້ຊິດກັບຈີນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຈມສ໌ ມາຣັບເປ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສັນລະເສີນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຊັນໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັນກັບການຕີລາຄາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດອາວຸໂສຂອງສະຫະລັດທີ່ຄິດວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດຕົນ ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນໆ.
ທ່ານຍັງໄດ້ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ "ການໃຊ້ກຳປັ່ນ" ຫລື shiprider ເປັນການຕ່າງຫາກອີກ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານປາປົວນີວກີນີ ຂຶ້ນກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງສິດໃນການຫາປາຂອງປະເທດ.
"ວຽກງານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນດຽວນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມາຣັບເປກ່າວ ຂະນະທີ່ຢືນ ຄຽງຂ້າງ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ຫລັງຈາກ ການພົບປະຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ນະຄອນຫລວງປອດມໍເຣສບີ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຊາດຂອງພວກເຮົາ ຕ້ອງຖືກສ້າງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ." "ມັນເປັນຄູ່ພາຄີ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາກ່ຽວກັບການ ຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າ ມັນມີຜົນປະໂຫຍດໄຫລຕາມມາ ທີ່ຕິດພັນກັບເສດຖະກິດ [ຂອງພວກເຮົາ] ແລະສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາປົວນີວກີນີ ແລະສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທັງສອງປະ ເທດໄດ້ເລີ້ມເບິ່ງ ຂົງເຂດທີ່ສາມາດລົງທຶນໄດ້ ເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານການທະຫານ.