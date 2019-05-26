ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາປົວ ນິວ ກີນີ ທ່ານ ປີເຕີ ໂອນຽລ ໄດ້ປະກາດລາອອກຈາກຕຳ
ແໜ່ງຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກດຳລົງຕຳແໜ່ງລະດັບສູງມາໄດ້ 7 ປີ ລຸນຫຼັງ
ຜູ້ນຳລະດັບສູງໄດ້ໂຕນໜີ ຈາກພັກທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດໃນຫຼາຍອາທິດຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໂອນຽລ ໄດ້ຄັດຄ້ານການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ ຫຼາຍອາ
ທິດ, ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
“ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປ່ຽນແປງໃໝ່.” ອົງການຂ່າວ ABC ໄດ້ລາຍງານໃນການ
ມອບອຳນາດ ໃຫ້ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຈູລຽສ ແຈນ.
ຜູ້ຄັດຄ້ານທ່ານ ໂອນຽລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລະດົມການສະ
ໜັບສະໜູນຫຼາຍພໍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະຂັບໄລ່ທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ຈາກ
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍຢ່າງ ລວມມີຂໍ້ຕົກລົງແກັສ ກັບບໍລິສັດ Total ຂອງ ຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງບັນ
ດານັກວິຈານໄດ້ພາກັນສົງໄສນັ້ນ.
ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ມັກຈະມີຢູ່ໃນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ແຕ່ວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກໃນພາກໃຕ້ຂອງມະຫາສະໝຸດປາ
ຊີຟິກ ແລະ ທ່ານ ໂອນຽລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ້ເອົາຊະ
ນະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມທ່ານໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.
ການໂຕນໜີຈາກພັນທະມິດທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ
ແລະ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ມີສະມາຊິກຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນໄດ້ຍ້າຍພັກ, ອີງຕາມການກ່າວ
ຂອງລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ລວມຢູ່ໃນ 9 ຄົນນັ້ນ.
ຜູ້ຄັດຄ້ານຂອງທ່ານ ໂອນຽລ ຕ້ອງໄດ້ປຸກລະດົມສະມາຊິກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີ
ບ່ອນນັ່ງ 111 ບ່ອນຂອງລັດຖະບານ ປາປົວ ນິວ ກີນີ ໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງຂັບໄລ່ທ່ານ
ອອກ.
ບັນດານັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຜັກດັນໃຫ້
ມີການເຈລະຈາໃນ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສວິດເຊີແລນ ກ່ຽວກັບ ເງິນກູ້ຢືມຫຼາຍກວ່າ
830 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍກຸ່ມການເງິນ UBS ຖ້າມັນມີການປ່ຽນແປງລັດຖະບານ,
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ອົງການກວດສອບດ້ານການເງິນ ອອສເຕຣເລຍ.
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