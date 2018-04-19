ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງສອງເກົາຫຼີ ໃນສັບປະດາໜ້າ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ໃນເຂດທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່ ທີ່ບ້ານປັນມຸນຈອມ, ໃນເຂດປອດອາວຸດ ແລະຮັດກຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ທີ່ໄດ້ແບ່ງແຍກປະເທດຄອມມຸຍນິດເກົາຫຼີເໜືອ ກັບປະເທດປະຊາທິປະໄຕ ເກົາຫຼີໃຕ້ ອອກຈາກກັນນັ້ນ. ສະຖານທີ່ສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດນີ້ ບ່ອນທີ່ວັນສະຫງົບເສິກເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເຊັນກັນ ໃນປີ 1953 ນັ້ນ, ໄດ້ກາຍມາເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງການຕິດຕໍ່ສົນທະນາຂ້າມຊາຍແດນ ແລະເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອັນສຳຄັນນຳອີກ.
ການພົບປະກັນທີ່ບ້ານປັນມຸນຈອມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຊາຍແດນລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້
ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1951 ເພື່ອເຈລະຈາ ສະຫງົບເສິກຂອງສົງຄາມເກົາຫຼີ. ການເຈລະ
ຈາແລະການສູ້ລົບກັນ ໄດ້ດຳເນີນສືບຕໍ່ມາອີກ 3 ປີ ກ່ອນທີ່ໄດ້ລົງນາມສະຫງົບເສິກ
ສົງຄາມໄດ້.
ທຸກມື້ນີ້ບ້ານປັນມຸນຈອມ ໄດ້ກາຍມາເປັນສັນຍາລັກຂອງການແບ່ງແຍກແຫຼມເກົາຫຼີ
ສືບຕໍ່ມາ. ມັນແມ່ນພຽງສະຖານທີ່ແຫ່ງດຽວ ທີ່ຍາວຢຽດ 250 ກິໂລແມັດທີ່ເປັນ
ເຂດປອດທະຫານ ຊາຍແດນ ບ່ອນທີ່ພວກທະຫານ ຈາກທັງສອງປະເທດ ເໜືອ ແລະໃຕ້
ທີ່ເຝົ້າຍາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ.
ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນອາໄສຢູ່ໃນຕູບສີຟ້າ ໃນເຂດຮ່ວມຮັກສາຄວາມປອດໄພນີ້ ທີ່ຄວບຄຸມ
ໂດຍທັງສອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະການບັງຄັບບັນຊາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປາງສົງຄາມເກົາຫຼີນັ້ນ.
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