ສານການເລືອກຕັ້ງຂອງປານາມາ ໄດ້ປະກາດວ່າຜູ້ສະໝັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານຣໍເຣັນຕີໂນ
ກອກຕີໂຊ ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊິກຳ “ໄດ້ເປັນຜູ້ຊະນະ” ໃນການເລືອກຕັ້ງ
ປະທານາທິບໍດີໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ດ້ວຍ 92.5 ເປີເຊັນຂອງການນັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ ອາຍຸ 66 ປີ ທ່ານ “ນິໂຕ” ກອກຕິໂຊ ຂອງພັກປະຕິວັດປະຊາທິປະໄຕກາງອຽງ
ຊ້າຍ (PRD) ໄດ້ຊະນະປະມານ 33 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຄະແນນ
ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ ທ່ານໂຣມູໂລ ຣຸກສ໌ພັກປ່ຽນແປງປະຊາທິປະໄຕກາງອຽງຂວາ (DC) ໄດ້
ຮັບປະມານ 31 ເປີເຊັນ ນຳໜ້າສອງເປີເຊັນທີ່ສານໄດ້ກ່າວໄປວ່າ ຈະ “ຕ່າວປີ້ນບໍ່ໄດ້
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃກ້ຄຽງທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 40,000 ສຽງຕໍຕາມ.
ຢູ່ໃນຄຳປາໄສໃນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານກອກຕິໂຊ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ປະເທດສາມະກັນ.
ທ່ານກອກຕິໂຊຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ. ທ່ານຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມ
ກ້ຳເກີ່ງໃນຄວາມສຳພັນກັບ ວໍຊິງຕັນ ແລະປັກກິ່ງ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ທີ່ອອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງ ທ່ານຮວນ ຄາຣໂລສ ວາເຣີລາ ໄດ້ສະຖາປະນາຄວາມສຳພັນດ້ານການທູດ
ຢ່າງເປັນທາງການກັບຈີນ ແລະໄດ້ເຊັນໂຄງການທີ່ເປັນໂຄງຮ່າງຕ່າງໆ. ຈີນ ບັດນີ້ໄດ້
ເປັນລູກຄ້າ.
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