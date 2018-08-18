ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ສອງຄົນ ຖືກສັງຫານ ໂດຍອິສຣາແອລ ຢູ່ຊາຍແດນ ເຂດກາຊາ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກປາແລັສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ສອງຄົນ
ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໂດຍການຍິງຂອງອິສຣາແອລ ແລະອີກ 60 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ໃນ
ການປະທ້ວງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນກາຊາ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ່ໄກ່
ເກ່ຍອີຈິບ ປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂການຢຸດຍິງ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ພວກປະທ້ວງພາກັນຈູດຕີນລົດ ແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນ
ພ້ອມທັງລະເບີດໄຟ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານອິສຣາແອລຕອບໂຕ້ດ້ວຍແກັສນໍ້າຕາ ແລະ
ບາງຄັ້ງຍິງລູກປືນແທ້.
ທະຫານອິນຣາແອລກ່າວວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຊາຍແດນອິສ
ຣາແອລໃນໄລຍະສັ້ນໆ ແລະກ່າວວ່າທະຫານໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍ "ວິທີ່ການຂັບໄລ່ຈາ
ລະຈົນ” ເພື່ອປ້ອງກັນການຂ້າມເຂົ້າມາຊາຍແດນ.
ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ໄດ້ພາກັນປະທ້ວງຢູ່ຊາຍແດນກາຊານັບແຕ່ເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ
ໃນພາກສ່ວນເພື່ອໃຫ້ສິ້ນສຸດການກີດກັ້ນ ອິສຣາແອລ-ອີຈິບ ຕໍ່ກາຊາ. ບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ປາແລັສໄຕນ໌ກ່າວວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 170 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໂດຍການຍິງ
ຂອງອິສຣາແອລ ນັບແຕ່ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ໃນວັນສຸກເຊັ່ນກັນ ຕຳຫຼວດອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍິງຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ
ທີ່ໃຊ້ມີດແກວ່າງໄປມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີເຂົາເຈົ້າຢູ່ຄູ້ມບ້ານພັກວັດອາລ ອັກຊາ ໃນນະ
ຄອນເຈຣູຊາແລັມ ຊຶ່ງເປັນວັດສັກສິດທີສາມຂອງອິສລາມ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຈິບໄດ້ປະຊຸມຢູ່ນະຄອນໄຄໂຣ ກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຮາມາສ
ທີ່ເປັນກຸ່ມອິສລາມປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນກາຊາ ເພື່ອຊອກຫາລາຍລະ
ອຽດຂອງການເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຢຸດຍິງກັບອິສຣາແອລ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ