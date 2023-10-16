ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ກາຊາ ແລະ ອີຈິບ ຈະຍັງເປີດຢູ່ຄືເກົ່າ, ແຕ່ກຳນົດເວລາແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນໃນຂະນະທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງໃນ ກາຊາ ແລະ ອິສຣາແອລ ໄດ້ບອກໃຫ້ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ອາໄສຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງດິນແດນດັ່ງກ່າວໜີອອກໄປກ່ອນການປະຕິບັດການທາງທະຫານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ, ຜູ້ທີ່ມີກຳນົດເດີນທາງກັບໄປ ອິສຣາແອລ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມ ຫຼາຍປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບປະເທດ ອີຈິບ, ອິສຣາແອລ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຈະສາມາດເຂົ້າໄປໃນ ກາຊາ ແລະ ເຂົ້າໄປຫາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ “ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງໄປ ອິສຣາແອລ, ຈໍແດັນ, ບາເຣນ, ກາຕ້າ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ, ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ ອີຈິບ. ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຈາກຄູ່ຮ່ວມທຸກປະເທດກໍແມ່ນທັດສະນະຄະຕິດຽວກັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຂັດແຍ້ງບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມ, ເພື່ອປ້ອງກັນຊີວິດຜູ້ບໍລິສຸດ, ແລະ ເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນເຂດ ກາຊາ.”
ຫ້ອງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ມັນບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບການຢຸດຍິງເພື່ອອະນຸຍາດການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໄປໃນ ກາຊາ ແລະ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະໜີອອກໄປ.
ຫົວໜ້າອົງການອົບພະຍົບ ປາແລັສໄຕນ໌ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກາຊາ ແມ່ນ “ກຳລັງຖືກຮັດຄໍ” ແລະ ວ່າສະບຽງເຊັ່ນນ້ຳ, ອາຫານ ແລະ ຢາກໍຈະໝົດໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີໃສ່ ອິສຣາແອລ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ແມ່ນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ. ການໂຈມຕີ ແລະ ການຈັບຕົວປະກັນແມ່ນການລະເມີດກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນທີ່ມີຄວາມຜິດຢ່າງຊັດເຈນ. ແຕ່ຄຳຕອບຕໍ່ການສັງຫານພົນລະເຮືອນບໍ່ສາມາດເປັນການສັງຫານພົນລະເຮືອນເພີ່ມເຕີມ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີ ອິສຣາແອລ ແລະ ຈັບເອົາຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນໃຫ້ປ່ອຍຕົວປະກັນໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ອິສຣາແອລ ໃຫ້ອະນຸຍາດການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ.