ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະສືບຕໍ່ສົງຄາມອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ ສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ໂດຍສືບຕໍ່ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມດຳເນີນມາເປັນເວລາ 100 ວັນ.
ສົງຄາມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 7 ຕຸລາຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ, ຊຶ່ງເປັນມື້ທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດ ສາດຂອງປະເທດ. ຫຼາຍກວ່າ 1,200 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານໃນອິສຣາແອລ ແລະຊາວປາແລັສໄຕນ໌ປະມານ 24,000 ຄົນໃນເຂດກາຊາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດກາຊາ.
ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມ ຮາມາສ ຍັງສືບຕໍ່ຈັບຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຕໍ່ໄປ, ປະຊາຊົນຫຼາຍເຖິງ 120,000 ຄົນ ໄດ້ເລີ່ມການໂຮມຊຸມນຸມເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງໃນນະຄອນ ເທລ ອາວີບ (Tel Aviv) ໃນຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານນຳເອົາຕົວປະກັນກັບຄືນບ້ານ. ມີຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງການຢຸດການສູ້ລົບຊົ່ວຄາວ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບໍ່ມີການປ່ອຍຕົວເລີຍ.
ພວກປະທ້ວງ, ຊຶ່ງຖືຮູບພາບຂອງຜູ້ທີ່ຖືກລັກພາຕົວ, ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ "ຈະຕຸລັດຕົວປະກັນ" ທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ, ບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງເຕົ້າໂຮມກັນເລື້ອຍໆ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິສຣາແອລ ດຳເນີນການຫຼາຍກວ່າເກົາ ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວປະກັນ.
ບໍລິສັດແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຂອງ ອິສຣາແອລ ຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ສັງເກດເບິ່ງໄລຍະເວລາຂອງສົງຄາມໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຊຶ່ງເປັນມື້ເຮັດວຽກໃນອິສຣາແອລ, ໂດຍມີການນັດຢຸດງານເປັນເວລາ 100 ນາທີ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ຕົວປະກັນ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບເລື້ອງພວກຕົວປະກັນທີ່ຍັງເຫຼືອ ຈົນກວ່າອິສຣາແອລຈະຢຸດການໂຈມຕີໃນເຂດກາຊາ.
ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ທີ່ເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະບໍ່ຖືກຄັດຂວາງຈາກຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ອິສຣາແອລ ກຳລັງຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວປາແລສໄຕນ໌.
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