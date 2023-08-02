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ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຖືກຂ້າຕາຍ ຫລັງຈາກອິສຣາແອລ 6 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີ ດ້ວຍປືນ

ຕຳຫລວດອິສຣາແອລ ກຳລັງກອດເບິ່ງຢູ່ບ່ອນໂຈມຕີ ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນຕົກ ຂອງ​ແມ່​ນໍ້າຈໍ​ແດນຫຼື West Bank ຂອງເມືອງ Ma'ale Adumim, ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2023
JERUSALEM — 

ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຄົນນຶ່ງຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍໂດຍກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ອີງ​ຕາ​ການ​ກ່າວ​ຂອງໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ, ຫລັງຈາກໄດ້ກໍ່​ການຍິງໂຈມຕີທີ່ເຮັດໃຫ້ທະ ຫານອິສຣາແອລຫົກຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ນອກຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າໃນເຂດຕັ້ງ ຖິ່ນຖານ Ma’ale Adumim ໃນເຂດປົກຄອງຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນຕົກ ຂອງ​ແມ່​ນໍ້າຈໍ​ແດນຫຼື West Bank ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.

ໜ່ວຍບໍລິການສຸກເສີນອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ -ຊາວ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ສອງຄົນໃນ ຈຳນວນຫົກຄົນ ແມ່ນ​ມີອາການສາຫັດ ແລະນຶ່ງໃນຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນ​ມີອາຍຸ 14 ປີ.

“ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຮ້ານອາຫານ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ນອນບໍ່ມີສະຕິດ້ວຍບາດເຈັບ ຈາກການ​ຖືກປືນຍິງຢູ່ສ່ວນເທິງຮ່າງກາຍຂອງ ລາວ “ທີ່ໜ່ວຍພະຍາບານອິສຣາແອລ ທ່ານ ອໍເຣັນ ບຣິ​ລ ໄດ້ກ່າວວ່າວ່າ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳພວກທີ່ຖືກໂຈມຕີ.

“ພວກເຮົາໄດ້ທຳການປິ່ນປົວຊ່ວຍຊີວິດ ແລະຍົກຍ້າຍລາວໄປໂຮງໝໍທັນທີ ໃນສະພາບທີ່​ສາ​ຫັດ. ຫລັງຈາດການຊັ່ງຊາຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ໃນຫ້ອງຜູ້​ປ່ວຍ​ສາ​ຫັດ ລາວກໍ​ຖືກສົ່ງໄປຫ້ອງຜ່າຕັດ.”

ຮູບພາບທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢຶນໄດ້ຢ່າງເປັນອິດ ສະຫລະໂດຍອົງການຂ່າວຣອຍເຕີນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນມືປືນ​ນອນບໍ່ເໜັງຕີງ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ນຸ່ງເສື້ອກັກສີເຫລືຶອງແຈ​ດ, ໃນຂະນະທີ່ເລືອດໄດ້ໄຫຼອອກມາໃສ່​ທາງຍ່າງກ້ອງຮ່າງກາຍຂອງລາວ.

ອົງການພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຮາມາສ ຊຶ່ງປົກຄອງແຫລມກາຊາ ໄດ້ກ່າວວ່າການ ໂຈມຕີ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ທີ່ລົງມາເຂດ Temple Mount ຢູ່ໃນນະຄອນເຈລູຊາແລມ ອາທິດແລ້ວນີ້.

ອ່ານຂາ່ວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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