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ນາ​ຍົກ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຢ້ຽມ​ຢາມ ອີ​ຣ່ານ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ອິມ​ຣານ ຄານ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ ຄານ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ, ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບປະທານາທິບໍດີ ຮັສຊານ ໂຣຮານີ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ອິ​ມ​ຣານ ຄານ ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ປະ​ເທດ
ເພື່ອນບ້ານ ອີຣ່ານ ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອການເຈລະຈາທີ່ມີກຳນົດເພັ່ງເລັງໃສ່ການ
ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ, “ຕໍ່ສູ້ກັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະ ປ້ອງກັນເຂດຊາຍ
ແດນ,” ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ອີຣ່ານ.

ການ​ເດີນ​ທາງ​ສອງວັນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຢຸດ​ແວ່​ເມືອງ​ສັກ
ສິດ ມາຊຮັດ (Mashhad), ບ່ອນທີ່ທ່ານ ຄານ ຄາດວ່າຈະຢ້ຽມຢາມສານເຈົ້າ ອີມາມ
ເຣເຊ, ຜູ້ທີ່ເຄົາລົບບູຊາໂດຍຊາວມຸສລິມ ນິກາຍ ຊີໄອ.

ທ່ານ ຄານ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ, ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​
ກັບປະທານາທິບໍດີ ຮັສຊານ ໂຣຮານີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຄົນອື່ນໆ, ອີງຕາມອົງ
ການຂ່າວ IRNA.

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງວັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້ ອີ​ຣ່ານ ເອົາ​ມາດ​
ຕະການກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການສັງຫານທະຫານ ປາກິສ
ຖານ 14 ຄົນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທ່ານ ຊາ ເມ​ມູດ ຄູ​ເຣັ​ສ​ຊີ (Shah Mehmood Qureshi)
ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ພວກມືປືນທີ່ນຸ່ງຊຸດທະຫານ ໄດ້ໂຈມຕີລົດບັສຄັນນຶ່ງໃນ
ແຂວງ ບາລຸຈິສຖານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານ
ມາ, ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບບົກ ປາກິສຖານ 14 ຄົນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຂຽນ​
ຫາລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ວ່າ ພວກຄົນຮ້າຍມາຈາກພັນທະມິດຂອງສາມອົງການກໍ່ການ
ຮ້າຍ ບາລຸຈ໌ ທີ່ມີຖິ່ນຖານໃນປະເທດ ຢູ່ໃນອີຣ່ານ.

ທ່ານ ຄູ​ເຣັ​ສ​ຊີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ຄານ ວ່າຈະ​ຍົກ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂຶ້ນ
ມາລົມນຳບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ.

ທ່ານ ຄູ​ເຣັ​ສ​ຊີ ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ລົມ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຈາກ ອີ​ຣ່ານ, ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ມັດ
ຈາວາດ ຊາຣິຟ, ໃນວັນເສົາ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ຄົ້ນພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການ
ສອບສວນຂອງ ປາກິສຖານ ໃນການສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພກັບທ່ານ.

ລັດ​ຖະ​ບານ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຕອບ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ.

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