ປະທານາທິບໍດີປາກິສຖານ ປະຕິເສດ ຕໍ່ການລົງນາມ ໃນກົດໝາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນກອງທັບ ສະບັບໃໝ່

ປະທານາທິບໍດີປາກິສຖານ ທ່ານອາຮິຟ ອາລວີ (Arif Alvi) ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດການລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍສອງສະບັບ ທີ່ພວກນັກວິຈານກ່າວວ່າ ຈະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງ ແລະເສີມຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ປະຊາຊົນ ໃນຂໍ້ຫາດຳເນີນການຕໍ່ຕ້ານກອງທັບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
"ໃນຖານະທີ່ພະເຈົ້າເປັນພະຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍ ປັບປຸງຄວາມລັບຢ່າງເປັນທາງການ ປີ 2023 ແລະຮ່າງກົດໝາຍ ປັບ ປຸງກອງທັບປາກິສຖານປີ 2023 ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີກັບກົດໝາຍ ເຫຼົ່ານີ້," ທ່ານອາລວີ (Alvi) ຂຽນໃນສື່ສັງຄົມ X, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນກ່ອນໜ້ານີ້ໃນຊື່ວ່າທວິດເຕີ (Twitter).
ລັດຖະສະພາປາກິດສະຖານໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວກ່ອນທີ່ລັດຖະສະພາຈະຖືກຍຸບລົງໃນວັນທີ 9 ສິງຫານີ້, ເມື່ອສິ້ນສຸດວາລະຢ່າງເປັນທາງການ. ແຕ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງລາຍເຊັນຂອງປະທານາທິບໍດີເພື່ອໃຫ້ເປັນກົດໝາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍໃຫ້ພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າສົ່ງຄືນບັນດາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ບໍ່ມີການລົງນາມດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນຈາກພວກເຂົາຫຼາຍຄັ້ງ, ວ່າໄດ້ຄືນ ຫຼືບໍ່ ແລະໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ຄືນ," ທ່ານອາລວີ (Alvi) ຂຽນ.